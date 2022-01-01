За годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет





Про це



"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.



Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.



Про жертви поки не повідомляється.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 28 липня з 5:20 по 6:30 з території Білорусі випустили по Україні понад 20 ракет.Про це повідомило оперативне командування "Північ" з посиланням на білоруські джерела інформації."З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.Про жертви поки не повідомляється.Деталі - згодом.

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