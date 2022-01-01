За годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Сьогодні, 09:07
Зранку 28 липня з 5:20 по 6:30 з території Білорусі випустили по Україні понад 20 ракет.
Про це повідомило оперативне командування "Північ" з посиланням на білоруські джерела інформації.
"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.
Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Про жертви поки не повідомляється.
Деталі - згодом.
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Про це повідомило оперативне командування "Північ" з посиланням на білоруські джерела інформації.
"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.
Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Про жертви поки не повідомляється.
Деталі - згодом.
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