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Росія вдарила ракетами по Київській області

Росія вдарила ракетами по Київській області
Зранку 28 липня ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району.

Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, на даний час інформації про потерпілих, або загиблих немає.

"Авіаудар по Київщині. Ворог здійснив обстріл одного із об’єктів інфраструктури у Вишгородському районі. На місці працюють поліцейські, працівники ДСНС, інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки авіаудару. На даний час інформації про потерпілих, або загиблих немає", - зазначив він.


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Теги: Росія, Україна, війна
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