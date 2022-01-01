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Військо РФ зараз може витримати лише дві значні наступальні операції, — ISW

Військо РФ зараз може витримати лише дві значні наступальні операції, — ISW
Наразі російські сили, вірогідно, здатні витримати лише дві значні наступальні операції в Україні, обидві в Донецькій області.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне.

Йдеться спробу захопити Сіверськ, а також про наступ на Бахмут.

З моменту закінчення оперативної паузи 16 липня ці операції зосереджувалися на наступі на Сіверському Донецької області з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС, зазначили аналітики.

Російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних штурмів і захоплення території на цих двох напрямках, йдеться у звіті. Водночас росіяни не змогли підтримувати подібний оперативний темп наступу або досягти подібних територіальних здобутків деінде в Україні. Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення будь-яких інших великих міських районів України, прогнозують аналітики.

Інші ключові висновки ISW:

Вірогідно, українські війська почали локалізовану контратаку на південний захід від Ізюма.

Республіка Марій Ел на північ від Казані направила два добровольчі батальйони на навчання і формує третій батальйон для відправки в Україну.

Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.

Маріупольська окупаційна влада продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

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Теги: Росія, Україна, війна
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