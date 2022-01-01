Військо РФ зараз може витримати лише дві значні наступальні операції, — ISW
Сьогодні, 09:52
Наразі російські сили, вірогідно, здатні витримати лише дві значні наступальні операції в Україні, обидві в Донецькій області.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне.
Йдеться спробу захопити Сіверськ, а також про наступ на Бахмут.
З моменту закінчення оперативної паузи 16 липня ці операції зосереджувалися на наступі на Сіверському Донецької області з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС, зазначили аналітики.
Російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних штурмів і захоплення території на цих двох напрямках, йдеться у звіті. Водночас росіяни не змогли підтримувати подібний оперативний темп наступу або досягти подібних територіальних здобутків деінде в Україні. Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення будь-яких інших великих міських районів України, прогнозують аналітики.
Інші ключові висновки ISW:
Вірогідно, українські війська почали локалізовану контратаку на південний захід від Ізюма.
Республіка Марій Ел на північ від Казані направила два добровольчі батальйони на навчання і формує третій батальйон для відправки в Україну.
Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
Маріупольська окупаційна влада продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.
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Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне.
Йдеться спробу захопити Сіверськ, а також про наступ на Бахмут.
З моменту закінчення оперативної паузи 16 липня ці операції зосереджувалися на наступі на Сіверському Донецької області з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС, зазначили аналітики.
Російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних штурмів і захоплення території на цих двох напрямках, йдеться у звіті. Водночас росіяни не змогли підтримувати подібний оперативний темп наступу або досягти подібних територіальних здобутків деінде в Україні. Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення будь-яких інших великих міських районів України, прогнозують аналітики.
Інші ключові висновки ISW:
Вірогідно, українські війська почали локалізовану контратаку на південний захід від Ізюма.
Республіка Марій Ел на північ від Казані направила два добровольчі батальйони на навчання і формує третій батальйон для відправки в Україну.
Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
Маріупольська окупаційна влада продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.
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