Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, – оцінка Заходу





Про це повідомляє



За словами анонімного західного посадовця, попри втрату ініціативи на Донбасі "вони (росіяни) не збираються просто так здаватися і йти додому".



Він, однак, додав, що війна в Україні розвивалася за сценарієм "злетів і падінь", тож Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що може зробити далі".



Під час попереднього брифінгу анонімного представника Заходу ЗМІ писали, що темп російського просування в Україні нерівномірний, та російські сили все ж досягають "справжнього прогресу" в захопленні Донбасу.



Але зараз оцінка Заходу змінилася: на його думку, окупація всієї території Донецької області залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але те, що Росія досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".



Прокоментував анонімний західний посадовець і удар українських сил по стратегічному Антонівському мосту на Херсонщині. За оцінками Заходу, переправа наразі "повністю непридатна" до використання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захід вважає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон у найближчому майбутньому попри заяви Кремля та його сателітів.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.За словами анонімного західного посадовця, попри втрату ініціативи на Донбасі "вони (росіяни) не збираються просто так здаватися і йти додому".Він, однак, додав, що війна в Україні розвивалася за сценарієм "злетів і падінь", тож Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що може зробити далі".Під час попереднього брифінгу анонімного представника Заходу ЗМІ писали, що темп російського просування в Україні нерівномірний, та російські сили все ж досягають "справжнього прогресу" в захопленні Донбасу.Але зараз оцінка Заходу змінилася: на його думку, окупація всієї території Донецької області залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але те, що Росія досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".Прокоментував анонімний західний посадовець і удар українських сил по стратегічному Антонівському мосту на Херсонщині. За оцінками Заходу, переправа наразі "повністю непридатна" до використання.

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