Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 28 липня, на Волині очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології та Sinoptik.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі - 12-17⁰, вдень - 23-28⁰ тепла.
Хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, увечері заберуться геть. Опадів в обласному центрі також не прогнозують.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ. Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології та Sinoptik.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі - 12-17⁰, вдень - 23-28⁰ тепла.
Хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, увечері заберуться геть. Опадів в обласному центрі також не прогнозують.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ. Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.
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