Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка

Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка.



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"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", - зазначив Президент.



25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка. Натомість Галагана призначили першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпредставив особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО, бригадного генералаПро це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України."Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", - зазначив Президент.25 липня президент Володимир Зеленський звільнивз посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка. Натомість Галагана призначили першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

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