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Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка

Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка
Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", - зазначив Президент.

25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка. Натомість Галагана призначили першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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