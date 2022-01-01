Погода у Луцьку на завтра, 30 липня

Погода у Луцьку на завтра, 30 липня
У суботу, 30 липня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер швидкістю 3,9-4,4 метрів за секунду.

Температура повітря зранку становитиме 15-20 градусів Цельсію, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 26-28°С.

Народний прогноз погоди: 30 липня відзначається день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дня липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому сквері зрізають дерева: у чому причина. ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку на завтра, 30 липня
Сьогодні, 20:00
Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка
Сьогодні, 19:25
ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів на Слов’янському напрямку: ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:10
Волинським бійцям привезли неякісні бронежилети і каски на 33 мільйони: директора підприємства-постачальника розшукують
Сьогодні, 18:54
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
25 липень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 25 липня Погода у Луцьку на завтра, 25 липня
24 липень, 20:00
Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області
20 липень, 20:00
Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області
19 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому сквері зрізають дерева: у чому причина. ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода у Луцьку на завтра, 30 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка
Сьогодні, 19:25
 0
ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів на Слов’янському напрямку: ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:10
 0
Волинським бійцям привезли неякісні бронежилети і каски на 33 мільйони: директора підприємства-постачальника розшукують
Сьогодні, 18:54
 0
Медіа
відео
1/8