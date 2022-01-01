Погода у Луцьку на завтра, 30 липня

У суботу, 30 липня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє sinoptik.ua.Синоптики прогнозують південно-східний вітер швидкістю 3,9-4,4 метрів за секунду.Температура повітря зранку становитиме 15-20 градусів Цельсію, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 26-28°С.Народний прогноз погоди: 30 липня відзначається день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дня липня.