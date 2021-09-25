У луцькому сквері зрізають дерева: у чому причина. ВІДЕО





Про це розповівОлег Гелета.



Роботи здійснюють на підставі рішення комісії з визначення стану зелених насаджень, яке було прийняте ще у лютому 2018-го року.



"Є всихання скелетних гілок, є вітроломи. Вони уже перестійного віку, тобто, підлягають видаленню", – говорить заступник начальника відділу екології Луцької міськради.



Усі дозволи на знесення є, – каже директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Виконує ці роботи комунальне підприємство "Парки та сквери".



"Поки що не можу сказати, яка вартість робіт. Усе залежить від діаметра, висоти дерева, використаної техніки. Лише після виконання робіт можна буде сказати про суму", – говорить Микола Осіюк.



Роботи зі зрізання дерев розпочали 28 липня, продовжити їх планують з 1 серпня. Люди, з якими поспілкувалося Суспільне у сквері Героїв Небесної Сотні про зрізання дерев різної думки.



Зі слів заступника начальника відділу екології Луцької міськради Олега Гелети, навесні у Луцьку посадили орієнтовно 300 дерев.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в сквері Героїв Небесної Сотні зрізають дерева. Через незадовільний стан планують зрізати 11 тополь, три клени та одну вербу.Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу екології Луцької міськрадиРоботи здійснюють на підставі рішення комісії з визначення стану зелених насаджень, яке було прийняте ще у лютому 2018-го року."Є всихання скелетних гілок, є вітроломи. Вони уже перестійного віку, тобто, підлягають видаленню", – говорить заступник начальника відділу екології Луцької міськради.Усі дозволи на знесення є, – каже директор департаменту житлово-комунального господарства. Виконує ці роботи комунальне підприємство "Парки та сквери"."Поки що не можу сказати, яка вартість робіт. Усе залежить від діаметра, висоти дерева, використаної техніки. Лише після виконання робіт можна буде сказати про суму", – говорить Микола Осіюк.Роботи зі зрізання дерев розпочали 28 липня, продовжити їх планують з 1 серпня. Люди, з якими поспілкувалося Суспільне у сквері Героїв Небесної Сотні про зрізання дерев різної думки.Зі слів заступника начальника відділу екології Луцької міськради, навесні у Луцьку посадили орієнтовно 300 дерев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію