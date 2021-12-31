На дорогах Волині перевіряють громадський транспорт: які порушення зафіксували. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Артур Чапала.



29 липня проводили рейди на автодорозі Луцьк – Ківерці.



Одна з перевірок, де зупинили водія маршрутки, який прямував у місто Вараш Рівненської області, показала відсутність документів у водія на регулярні перевезення пасажирів, – зазначив Артур Чапала.



"Були відсутні документи, а саме: документ із замовником транспортних послуг та документ, що засвідчує плату транспортних послуг. Відповідно було складено на власника транспортного засобу акт про порушення", – говорить працівник Укртрансбезпеки.



Згідно з українським законодавством, нерегулярні перевезення передбачають договір із замовником. Це можуть бути туристично-екскурсійні перевезення, організованих груп дітей тощо, – каже Артур Чапала. Подальше рішення щодо порушення розгляне начальник відділу держконтролю на транспорті в області.



Із рішенням водій автобуса Святослав Пилипюк погоджується не повністю. Каже: пасажири, які підсіли в автобус, їхали не в кінцевий пункт, як зазначив працівник Укртрансбезпеки в документі, а мали вийти дорогою раніше.



"Я не в праві їх везти в кінцевий пункт. Вони були вписані в договір, що мають право їхати з одного початкового пункту призначення в кінцевий", – зазначив водій.



Перевірили документи для перевезення також у водія рейсового автобуса Юрія Колтуновича. Чоловік каже: його завданням є забезпечення належного стану всередині автобуса, поверховий техогляд та, власне, рух за графіком. На день, зазначив водій, виконує один рейс – туди й назад – і проїжджає 400 кілометрів.



"Ми їдемо з прикордонної зони, там нас перевіряють. Нас на постах попросили, що якщо підозрілі люди будуть, то щоб ми фарами моргнули. Перевіряли документи для перевезення. З 2007 року цей автобус, його на кожні 10 років потрібно переварювати, щоб він тримався купи", – каже водій.



Під час таких перевірок патрульні перевіряють дотримання правил дорожнього руху, технічний стан автомобіля, наявність пройденого передрейсового медичного огляду у водія та передрейсового огляду авто, – розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Волині В’ячеслав Кирикилиця.







Основні порушення, котрі фіксують – це відсутність відповідних документів, порушення розкладу руху, зупинка в Луцьку на зупинках громадського транспорту, облаштування таксі без ліцензій. Як додав працівник Укртрансбезпеки Артур Чапала, чимало порушень виявляють не лише серед водіїв нелегальних пасажирських перевезень, але й серед перевізників і керманичів легальних рейсових автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автошляхах Волині відновили перевірки громадського транспорту. За п'ять днів поліцейські і працівники Укртрансбезпеки виявили 31 порушення серед більш як сотні оглянутих пасажирських автобусів.Про це розповів Суспільному спеціаліст відділу управління Укртрансбезпеки у Волинській області29 липня проводили рейди на автодорозі Луцьк – Ківерці.Одна з перевірок, де зупинили водія маршрутки, який прямував у місто Вараш Рівненської області, показала відсутність документів у водія на регулярні перевезення пасажирів, – зазначив Артур Чапала."Були відсутні документи, а саме: документ із замовником транспортних послуг та документ, що засвідчує плату транспортних послуг. Відповідно було складено на власника транспортного засобу акт про порушення", – говорить працівник Укртрансбезпеки.Згідно з українським законодавством, нерегулярні перевезення передбачають договір із замовником. Це можуть бути туристично-екскурсійні перевезення, організованих груп дітей тощо, – каже Артур Чапала. Подальше рішення щодо порушення розгляне начальник відділу держконтролю на транспорті в області.Із рішенням водій автобусапогоджується не повністю. Каже: пасажири, які підсіли в автобус, їхали не в кінцевий пункт, як зазначив працівник Укртрансбезпеки в документі, а мали вийти дорогою раніше."Я не в праві їх везти в кінцевий пункт. Вони були вписані в договір, що мають право їхати з одного початкового пункту призначення в кінцевий", – зазначив водій.Перевірили документи для перевезення також у водія рейсового автобусаЧоловік каже: його завданням є забезпечення належного стану всередині автобуса, поверховий техогляд та, власне, рух за графіком. На день, зазначив водій, виконує один рейс – туди й назад – і проїжджає 400 кілометрів."Ми їдемо з прикордонної зони, там нас перевіряють. Нас на постах попросили, що якщо підозрілі люди будуть, то щоб ми фарами моргнули. Перевіряли документи для перевезення. З 2007 року цей автобус, його на кожні 10 років потрібно переварювати, щоб він тримався купи", – каже водій.Під час таких перевірок патрульні перевіряють дотримання правил дорожнього руху, технічний стан автомобіля, наявність пройденого передрейсового медичного огляду у водія та передрейсового огляду авто, – розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції ВолиніОсновні порушення, котрі фіксують – це відсутність відповідних документів, порушення розкладу руху, зупинка в Луцьку на зупинках громадського транспорту, облаштування таксі без ліцензій. Як додав працівник Укртрансбезпеки Артур Чапала, чимало порушень виявляють не лише серед водіїв нелегальних пасажирських перевезень, але й серед перевізників і керманичів легальних рейсових автобусів.

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