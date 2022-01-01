Коледж Європи в Україні та «бавовна» на складах рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 29 липня
29 липень, 23:28
Нині паніка та стрес крокують поруч із кожним українцем. Повітряні тривоги та сумні звістки у стрічці фейсбуку, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує сто п'ятдесят шостий день.
Однак у цій рубриці - лише про добрі новини. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.
Сьогодні, 29 липня, ми писали про таке:
В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський
В Україні створять свій Коледж Європи. Між українським урядом і Коледжем Європи у Натоліні вже підписаний відповідний меморандум.
"І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", - сказав президент Володимир Зеленський.
Довідково:
Коледж Європи - це незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).
Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
З продажу робіт за перших декілька годин виручили 14 тисяч гривень.
Над роботами, які пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.
"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині. Далі - більше!
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб,
- танків ‒ 1749 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.
- артилерійських систем – 900 (+6) од.
- РСЗВ - 258 (+0) од.
- засобів ППО - 117 (+0) од.
- літаків – 222 (+0) од.
- гелікоптерів – 190 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.
- крилатих ракет - 174 (+0)
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.
- спеціальної техніки - 77 (+2).
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Не лише магазин інструментів, а салон майстерності. У Луцьку на вулиці Львівській, 98 відчинив свої двері уже шостий «Dnipro-M». Чудова якість за доступною ціною – не єдина перевага мережі. Тут можна на місці протестувати придбаний товар, адже досвідчені продавці-консультанти покажуть і розкажуть усе. Окрім того, впродовж 28-30 липня кожен клієнт гарантовано отримає 20% знижки на покупку.
Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами
Пишаємось і дякуємо за невтомну працю! На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий Ігор Скучинський, зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.
За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану
Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Кошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.
Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі.
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Однак у цій рубриці - лише про добрі новини. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.
Сьогодні, 29 липня, ми писали про таке:
В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський
В Україні створять свій Коледж Європи. Між українським урядом і Коледжем Європи у Натоліні вже підписаний відповідний меморандум.
"І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", - сказав президент Володимир Зеленський.
Довідково:
Коледж Європи - це незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).
Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
З продажу робіт за перших декілька годин виручили 14 тисяч гривень.
Над роботами, які пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.
"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині. Далі - більше!
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб,
- танків ‒ 1749 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.
- артилерійських систем – 900 (+6) од.
- РСЗВ - 258 (+0) од.
- засобів ППО - 117 (+0) од.
- літаків – 222 (+0) од.
- гелікоптерів – 190 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.
- крилатих ракет - 174 (+0)
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.
- спеціальної техніки - 77 (+2).
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Не лише магазин інструментів, а салон майстерності. У Луцьку на вулиці Львівській, 98 відчинив свої двері уже шостий «Dnipro-M». Чудова якість за доступною ціною – не єдина перевага мережі. Тут можна на місці протестувати придбаний товар, адже досвідчені продавці-консультанти покажуть і розкажуть усе. Окрім того, впродовж 28-30 липня кожен клієнт гарантовано отримає 20% знижки на покупку.
Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами
Пишаємось і дякуємо за невтомну працю! На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий Ігор Скучинський, зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.
За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану
Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Кошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.
Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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