Коледж Європи в Україні та «бавовна» на складах рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 29 липня

Коледж Європи в Україні та «бавовна» на складах рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 29 липня
Нині паніка та стрес крокують поруч із кожним українцем. Повітряні тривоги та сумні звістки у стрічці фейсбуку, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує сто п'ятдесят шостий день.

Однак у цій рубриці - лише про добрі новини. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.

Сьогодні, 29 липня, ми писали про таке:

В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський

В Україні створять свій Коледж Європи. Між українським урядом і Коледжем Європи у Натоліні вже підписаний відповідний меморандум.

"І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", - сказав президент Володимир Зеленський.

Довідково:

Коледж Європи - це незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).

Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим

З продажу робіт за перших декілька годин виручили 14 тисяч гривень.

Над роботами, які пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.

"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.

ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині. Далі - більше!

ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів

Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 40500 (+270) осіб,
- танків ‒ 1749 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.
- артилерійських систем – 900 (+6) од.
- РСЗВ - 258 (+0) од.
- засобів ППО - 117 (+0) од.
- літаків – 222 (+0) од.
- гелікоптерів – 190 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.
- крилатих ракет - 174 (+0)
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.
- спеціальної техніки - 77 (+2).

У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*

Не лише магазин інструментів, а салон майстерності. У Луцьку на вулиці Львівській, 98 відчинив свої двері уже шостий «Dnipro-M». Чудова якість за доступною ціною – не єдина перевага мережі. Тут можна на місці протестувати придбаний товар, адже досвідчені продавці-консультанти покажуть і розкажуть усе. Окрім того, впродовж 28-30 липня кожен клієнт гарантовано отримає 20% знижки на покупку.

Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами

Пишаємось і дякуємо за невтомну працю! На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий Ігор Скучинський, зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

Кошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.

Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі.





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