В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський





Про це сказав президент Володимир Зеленський у своїй



"Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні – це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи", - сказав Зеленський.



За його словами, вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи у Натоліні. Зокрема, на першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету.



"І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", - сказав Зеленський.



Він наголосив, що такий Коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском у розвиток європейських інституцій.



Довідково:



Коледж Європи - це незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні створять свій Коледж Європи. Між українським урядом і Коледжем Європи у Натоліні вже підписаний відповідний меморандум.Про це сказав президенту своїй промові у Верховній Раді."Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні – це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи", - сказав Зеленський.За його словами, вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи у Натоліні. Зокрема, на першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету."І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", - сказав Зеленський.Він наголосив, що такий Коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском у розвиток європейських інституцій.Коледж Європи - це незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).

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