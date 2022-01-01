Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
Сьогодні, 23:35
Продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубриці знижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лише добрі новини.
Сьогодні, 28 липня, ми писали про таке:
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Ще 23 лютого Тетяна Кухарук робила те, чим жила більше 7 років – влаштовувала закордонні мандрівки для туристів. Тепер жінка, яка відвідала більше 50 країн і очолює одне з найбільших туристичних агентств Луцька, створює випічку для українських сил спротиву.
Про те, як і чому Тетяна Кухарук протягом декількох місяців пече солодощі на власній кухні і що зробила з туристичною сферою велика війна, – у цій розмові.
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Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки
Орків в пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1 742 (+4) од;
бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;
артилерійських систем – 894 (+11) од;
РСЗВ – 258 (+0) од;
засобів ППО – 117 (+0) од;
літаків – 222 (+0) од;
гелікоптерів – 190 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);
крилатих ракет – 174 (+0);
кораблів/катерів – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;
спеціальної техніки – 75 (+0).
Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка
Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.
"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.
Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.
Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.
У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки
Ще у понеділок, 25 липня, у селі Лище Луцького району наші рятувальники визволяли лелеку, що заплутався у синтетичному мотуззі в гнізді й не міг ані злетіти, ані навіть поворухнутися.
Нині стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі.
Литва надасть Україні бронемашини та боєприпаси
Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони для боротьби проти російської агресії.
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Сьогодні, 28 липня, ми писали про таке:
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Ще 23 лютого Тетяна Кухарук робила те, чим жила більше 7 років – влаштовувала закордонні мандрівки для туристів. Тепер жінка, яка відвідала більше 50 країн і очолює одне з найбільших туристичних агентств Луцька, створює випічку для українських сил спротиву.
Про те, як і чому Тетяна Кухарук протягом декількох місяців пече солодощі на власній кухні і що зробила з туристичною сферою велика війна, – у цій розмові.
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки
Орків в пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1 742 (+4) од;
бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;
артилерійських систем – 894 (+11) од;
РСЗВ – 258 (+0) од;
засобів ППО – 117 (+0) од;
літаків – 222 (+0) од;
гелікоптерів – 190 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);
крилатих ракет – 174 (+0);
кораблів/катерів – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;
спеціальної техніки – 75 (+0).
Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка
Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.
"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.
Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.
Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.
У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки
Ще у понеділок, 25 липня, у селі Лище Луцького району наші рятувальники визволяли лелеку, що заплутався у синтетичному мотуззі в гнізді й не міг ані злетіти, ані навіть поворухнутися.
Нині стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі.
Литва надасть Україні бронемашини та боєприпаси
Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони для боротьби проти російської агресії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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