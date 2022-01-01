Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня

Продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубриці знижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лишеЩе 23 лютогоробила те, чим жила більше 7 років – влаштовувала закордонні мандрівки для туристів. Тепер жінка, яка відвідала більше 50 країн і очолює одне з найбільших туристичних агентств Луцька, створює випічку для українських сил спротиву.Про те, як і чому Тетяна Кухарук протягом декількох місяців пече солодощі на власній кухні і що зробила з туристичною сферою велика війна, – у цій розмові.Орків в пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;танків ‒ 1 742 (+4) од;бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;артилерійських систем – 894 (+11) од;РСЗВ – 258 (+0) од;засобів ППО – 117 (+0) од;літаків – 222 (+0) од;гелікоптерів – 190 (+0) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);крилатих ракет – 174 (+0);кораблів/катерів – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;спеціальної техніки – 75 (+0).Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими."Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.Ініціатор збору коштів у Польщі, журналістопублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів."Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.Ще у понеділок, 25 липня, у селі Лище Луцького району наші рятувальники визволяли лелеку, що заплутався у синтетичному мотуззі в гнізді й не міг ані злетіти, ані навіть поворухнутися.Нині стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі.Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони для боротьби проти російської агресії.