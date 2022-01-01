Литва надасть Україні бронемашини та боєприпаси





Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час брифінгу з Володимиром Зеленським в Києві. Він наголосив, що його країна є однією з основних союзниць України, що надає фінансову, політичну та військову допомогу, - пише



"Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й 10 бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні", – сказав Науседа.



Він наголосив, що Литва не дозволить нікому на Заході забути про цю жорстоку війну та втомитися від неї.



"Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб відповідальні за злочини Росії були покарані", – заявив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони для боротьби проти російської агресії.Про це заявив президент Литвипід час брифінгу зв Києві. Він наголосив, що його країна є однією з основних союзниць України, що надає фінансову, політичну та військову допомогу, - пише "Газета uа". "Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й 10 бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні", – сказав Науседа.Він наголосив, що Литва не дозволить нікому на Заході забути про цю жорстоку війну та втомитися від неї."Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб відповідальні за злочини Росії були покарані", – заявив президент.

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