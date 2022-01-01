29 липня на Волині: гортаючи календар

29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь» Михайло Шелеп (на фото).

Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.

Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять священномученика Афіногена.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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