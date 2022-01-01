Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 02:16
У Городищенській громаді до Дня Української Державності приурочили благодійну виставку-продаж картин "Врятоване мистецтво".
З продажу робіт за перших декілька годин виручили 200 доларів та 5 500 гривень – майже 14 тисяч гривень, – повідомляє Суспільне.
Головна спеціалістка відділу сільської ради Галина Бакош повідомила, що частину виручених коштів передадуть на потреби військового, який родом із Городищенської громади.
Над роботами, котрі пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.
"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.
Разом із родиною у квітні художник вимушено переїхав на Волинь із містечка Курахове, що у зоні бойових дій на Донеччині. Найперше із собою в дорогу взяли картини: однією автівкою вдалося вивезти 50 робіт, – каже дружина митця Ганна Бальнікова.
"Ще залишились у місті у нас на домівці. Як каже Володя, картини збережуть нашу будівлю. У нас було так: або ми усі разом виїжджаємо, або не виїжджає ніхто. У 2014 році познайомилися із хлопцями із 51 бригади. Ось так вирішили їхати до них сюди", – розповіла жінка.
Родина художника Володимира Яницького хоче повернутися на малу батьківщину одразу після перемоги, а також, зі слів чоловіка, розказуватимуть місцевим жителям на Донеччині про куточок Волині, в якому рятувалися від війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З продажу робіт за перших декілька годин виручили 200 доларів та 5 500 гривень – майже 14 тисяч гривень, – повідомляє Суспільне.
Головна спеціалістка відділу сільської ради Галина Бакош повідомила, що частину виручених коштів передадуть на потреби військового, який родом із Городищенської громади.
Над роботами, котрі пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.
"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.
Разом із родиною у квітні художник вимушено переїхав на Волинь із містечка Курахове, що у зоні бойових дій на Донеччині. Найперше із собою в дорогу взяли картини: однією автівкою вдалося вивезти 50 робіт, – каже дружина митця Ганна Бальнікова.
"Ще залишились у місті у нас на домівці. Як каже Володя, картини збережуть нашу будівлю. У нас було так: або ми усі разом виїжджаємо, або не виїжджає ніхто. У 2014 році познайомилися із хлопцями із 51 бригади. Ось так вирішили їхати до них сюди", – розповіла жінка.
Родина художника Володимира Яницького хоче повернутися на малу батьківщину одразу після перемоги, а також, зі слів чоловіка, розказуватимуть місцевим жителям на Донеччині про куточок Волині, в якому рятувалися від війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 02:16
В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський
Сьогодні, 01:14
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
28 липень, 23:35
Литва надасть Україні бронемашини та боєприпаси
28 липень, 22:58
Медіа