Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим

У Городищенській громаді до Дня Української Державності приурочили благодійну виставку-продаж картин "Врятоване мистецтво".З продажу робіт за перших декілька годин виручили 200 доларів та 5 500 гривень – майже 14 тисяч гривень, – повідомляє Суспільне.Головна спеціалістка відділу сільської радиповідомила, що частину виручених коштів передадуть на потреби військового, який родом із Городищенської громади.Над роботами, котрі пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник. Чоловік має вроджену патологію зору."Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.Разом із родиною у квітні художник вимушено переїхав на Волинь із містечка Курахове, що у зоні бойових дій на Донеччині. Найперше із собою в дорогу взяли картини: однією автівкою вдалося вивезти 50 робіт, – каже дружина митця Ганна Бальнікова."Ще залишились у місті у нас на домівці. Як каже Володя, картини збережуть нашу будівлю. У нас було так: або ми усі разом виїжджаємо, або не виїжджає ніхто. У 2014 році познайомилися із хлопцями із 51 бригади. Ось так вирішили їхати до них сюди", – розповіла жінка.Родина художника Володимира Яницького хоче повернутися на малу батьківщину одразу після перемоги, а також, зі слів чоловіка, розказуватимуть місцевим жителям на Донеччині про куточок Волині, в якому рятувалися від війни.