Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим

Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
У Городищенській громаді до Дня Української Державності приурочили благодійну виставку-продаж картин "Врятоване мистецтво".

З продажу робіт за перших декілька годин виручили 200 доларів та 5 500 гривень – майже 14 тисяч гривень, – повідомляє Суспільне.

Головна спеціалістка відділу сільської ради Галина Бакош повідомила, що частину виручених коштів передадуть на потреби військового, який родом із Городищенської громади.

Над роботами, котрі пішли з молотка, впродовж останніх двох років працював художник Володимир Яницький. Чоловік має вроджену патологію зору.

"Хотілось, аби люди побачили і стали трішки добрішими. Не можна опускати руки і ми повинні максимально допомагати армії. Я не завжди малював, займався масажем і паралельно, безумовно, були якісь картини", – зазначив митець.

Разом із родиною у квітні художник вимушено переїхав на Волинь із містечка Курахове, що у зоні бойових дій на Донеччині. Найперше із собою в дорогу взяли картини: однією автівкою вдалося вивезти 50 робіт, – каже дружина митця Ганна Бальнікова.

"Ще залишились у місті у нас на домівці. Як каже Володя, картини збережуть нашу будівлю. У нас було так: або ми усі разом виїжджаємо, або не виїжджає ніхто. У 2014 році познайомилися із хлопцями із 51 бригади. Ось так вирішили їхати до них сюди", – розповіла жінка.

Родина художника Володимира Яницького хоче повернутися на малу батьківщину одразу після перемоги, а також, зі слів чоловіка, розказуватимуть місцевим жителям на Донеччині про куточок Волині, в якому рятувалися від війни.



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Теги: Волинь, Городище, благодійність, допомога, війна, Донбас
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