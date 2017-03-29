Волинянин став чемпіоном Європейського юнацького олімпійського фестивалю. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Волинський спортсмен-дзюдоїст завоював для України чергову нагороду XVI Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
У четвер, 28 липня, волинський спортсмен Станіслав Корчемлюк став чемпіоном на змаганнях, що тривають у Банській Бистриці. Про це інформує "Спорт на районі".
18-річний спортсмен (вагова категорія 81 кг), здобувши три впевнені дострокові перемоги над суперниками з Ісландії, Туреччини та Латвії, у півфіналі здолав багаторазового переможця кадетських Кубків Європи з Франції Томаса Пучлі.
У фіналі суперником Корчемлюка став представник Азербайджану Ізмаїл Заманов. Під кінець першої хвилини сутички українець зумів виконати кидок, після чого перейшов на больовий прийом, який у підсумку і приніс йому перемогу та золоту медаль.
У четвер, 28 липня, волинський спортсмен Станіслав Корчемлюк став чемпіоном на змаганнях, що тривають у Банській Бистриці. Про це інформує "Спорт на районі".
18-річний спортсмен (вагова категорія 81 кг), здобувши три впевнені дострокові перемоги над суперниками з Ісландії, Туреччини та Латвії, у півфіналі здолав багаторазового переможця кадетських Кубків Європи з Франції Томаса Пучлі.
У фіналі суперником Корчемлюка став представник Азербайджану Ізмаїл Заманов. Під кінець першої хвилини сутички українець зумів виконати кидок, після чого перейшов на больовий прийом, який у підсумку і приніс йому перемогу та золоту медаль.