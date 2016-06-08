Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст

Олексій Данілов розповів, коли буде знищено Кримський містДанілов пояснив, коли буде вражений Кримський міст.



Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність, - пвідомляє



Данілов зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.



Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розповів, коли буде знищено Кримський містДанілов пояснив, коли буде вражений Кримський міст.Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність, - пвідомляє Канал24. Данілов зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.

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