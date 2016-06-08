Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст
Сьогодні, 06:31
Олексій Данілов розповів, коли буде знищено Кримський містДанілов пояснив, коли буде вражений Кримський міст.
Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність, - пвідомляє Канал24.
Данілов зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.
Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність, - пвідомляє Канал24.
Данілов зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.
Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст
Сьогодні, 06:31
Sprite перестануть випускати у традиційних зелених пляшках
Сьогодні, 03:42
В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський
Сьогодні, 01:14
Медіа