Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст

Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст
Олексій Данілов розповів, коли буде знищено Кримський містДанілов пояснив, коли буде вражений Кримський міст.

Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність, - пвідомляє Канал24.

Данілов зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.

Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.

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Теги: Крим, міст, РНБО
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