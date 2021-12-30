УЄФА розслідуватиме кричалки про Путіна на матчі «Фенербахче» і «Динамо»

УЄФА розслідуватиме кричалки про Путіна на матчі «Фенербахче» і «Динамо»
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочав розслідування інциденту, який стався на матчі в Стамбулі між турецькою командою «Фенербахче» та українською «Динамо», коли вболівальники першої викрикували ім’я президента РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку УЄФА.

"Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників «Фенербахче» під час другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23, матчу-відповіді між «Фенербахче» та ФК «Динамо» Київ 27 липня 2022 року в Стамбулі», - повідомили в УЄФА.

Про результати розслідування буде поінформовано згодом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Посол України в Туреччині Василь Боднар відреагував на інцидент, який стався в середу під час матчу «Фенербахче» - «Динамо» у Стамбулі, коли турецькі вболівальники викрикували ім’я президента рф. Він висловив розуміння емоційності щодо гри, але обурився висловленням підтримки «російському вбивці та агресору, який свідомо вбиває українців та нищить нашу країну».

27 липня футболісти київського «Динамо» виграли перший матч у єврокубковому сезоні-2022/23. «Біло-сині» на виїзді обіграли у додатковий час турецький «Фенербахче» з рахунком 2:1 і вийшли до третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

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Теги: футбол, скандал
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