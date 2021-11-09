На Волині злодій обікрав будинок і отримав умовний термін

На Волині злодій обікрав будинок і отримав умовний термін
На Волині судили уродженця Львівщини, який обікрав будинок на майже 120 тисяч гривень. Крадію призначили два роки умовного покарання.

Відповідний вирок ухвалив Іваничівський районний суд, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Крадіжка трапилася 15 листопада минулого року. Уродженець міста Дрогобича, що на Львівщині, проник у будинок, де пошкодив замок шафи та вкрав 40 тисяч 400 гривень і 3 тисячі доларів. Сума збитків – 118 тисяч 730 гривень.

У суді крадій визнав вину. Натомість потерпіла вказала, що єдина вимога до обвинуваченого – відшкодування збитків. Вона просила стягнути з нього 106 тисяч 730 гривень матеріальної шкоди з урахуванням повернутого та 10 тисяч гривень матеріальних збитків. А також просила призначити крадію реальну міру покарання.

Однак суд вирішив обмежитися умовним покаранням, замінивши реальний термін на три роки двома роками умовного. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілої про стягнення матеріальної та моральної шкоди.

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Теги: суд, Волинь, крадіжка
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