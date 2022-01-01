Курс валют у Луцьку 29 липня
Сьогодні, 08:50
29 липня готівковий курс долара становить 38,11, продають його за 39,18.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38,39, а продають - за 39,69.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,96, а купують - за 8,54.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38,39, а продають - за 39,69.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,96, а купують - за 8,54.
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