Курс валют у Луцьку 29 липня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 38,39, а продають - за 39,69.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,96, а купують - за 8,54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 липня готівковий курс долара становить 38,11, продають його за 39,18.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 38,39, а продають - за 39,69.Щодо польського злотого, то його продають за 7,96, а купують - за 8,54.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію