ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян





Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.



В Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.



Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.В Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.

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