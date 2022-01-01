ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 09:29
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.
В Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.
Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.
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Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.
В Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.
Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.
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