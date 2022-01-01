ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян

ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

В Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Іловайськ, боєприпаси, Росія, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Сьогодні, 10:08
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 09:29
РФ хоче взяти Бахмут, – ISW
Сьогодні, 09:00
Курс валют у Луцьку 29 липня
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
23 червень, 17:17
ЗСУ відбили штурм у Золотому: яка ситуація на усіх напрямках зранку 17 червня ЗСУ відбили штурм у Золотому: яка ситуація на усіх напрямках зранку 17 червня
17 червень, 08:43
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
06 червень, 11:32
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян
05 червень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня
Сьогодні, 10:33
 0
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Сьогодні, 10:21
 0
Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Сьогодні, 10:08
 0
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8