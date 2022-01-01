Росія обстріляла Миколаїв: є поранені

Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами Миколаєва є руйнування, поранено трьох осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Влучання, зі слів голови ОВА, у Миколаєві були у подвір’я приватних житлових будинків, зруйновано три будівлі. Значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги.

"Попередньо, троє осіб зазнали поранень", - зазначив Кім у Telegram.

У Миколаївському районі зафіксовано обстріли території між селами Новомиколаївка та Костянтинівка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулися численні займання полів та сухостою. Також після ворожих обстрілів виникло загоряння поля з пшеницею в селі Дмитрівка Куцурубської громади і відбулося займання хвойної підстилки на Кінбурнській косі. Вранці 29 липня зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Баштанському районі вчора були обстріли за межами села Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим відсутнє електропостачання на території всієї громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Теги: Миколаїв, обстріл, Росія, поранені
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