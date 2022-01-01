Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня





В останні дні липня прогнозують нетривалі магнітні бурі, пише



Буря 30 липня буде найпотужнішою за місяць, а її пік випаде на полудень. До наступного дня 31 липня активність Сонця помітно знизиться.



Вплив магнітної бурі на здоров'я



Найсильніше вплив магнітної бурі на самопочуття відчують старші люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має хронічні хвороби. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:



- головний біль;



- нудота;



- запаморочення;



- біль в серці;



- біль у спині, м'язах і суглобах;



- знижений або підвищений тиск;



- незрозуміла слабкість і втома;



- загострення хронічних захворювань;



- безсоння.



Щоб захистити організм від негативного впливу бур і добре почуватися в небезпечні дати, дотримуйтеся правил здорового способу.



- Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої, кислої і борошняної їжі. Вживайте сезонні овочі та фрукти.



- Частіше бувайте на свіжому повітрі і провітрюйте квартиру.



- Більше ходіть пішки замість їзди на транспорті.



- Каву, алкоголь і сигарети замініть зеленим і трав'яним чаєм.



- Приймайте контрастний душ вечорами.



- Лягайте спати в один і той же час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за активністю Сонця. У дні підвищеної активності на Землі можливі магнітні бурі – небезпечні для метеозалежних людей явища.В останні дні липня прогнозують нетривалі магнітні бурі, пише УНІАН Буря 30 липня буде найпотужнішою за місяць, а її пік випаде на полудень. До наступного дня 31 липня активність Сонця помітно знизиться.Найсильніше вплив магнітної бурі на самопочуття відчують старші люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має хронічні хвороби. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:- головний біль;- нудота;- запаморочення;- біль в серці;- біль у спині, м'язах і суглобах;- знижений або підвищений тиск;- незрозуміла слабкість і втома;- загострення хронічних захворювань;- безсоння.Щоб захистити організм від негативного впливу бур і добре почуватися в небезпечні дати, дотримуйтеся правил здорового способу.- Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої, кислої і борошняної їжі. Вживайте сезонні овочі та фрукти.- Частіше бувайте на свіжому повітрі і провітрюйте квартиру.- Більше ходіть пішки замість їзди на транспорті.- Каву, алкоголь і сигарети замініть зеленим і трав'яним чаєм.- Приймайте контрастний душ вечорами.- Лягайте спати в один і той же час.

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