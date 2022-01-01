Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня

Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня
Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за активністю Сонця. У дні підвищеної активності на Землі можливі магнітні бурі – небезпечні для метеозалежних людей явища.

В останні дні липня прогнозують нетривалі магнітні бурі, пише УНІАН.

Буря 30 липня буде найпотужнішою за місяць, а її пік випаде на полудень. До наступного дня 31 липня активність Сонця помітно знизиться.

Вплив магнітної бурі на здоров'я

Найсильніше вплив магнітної бурі на самопочуття відчують старші люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має хронічні хвороби. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

- головний біль;

- нудота;

- запаморочення;

- біль в серці;

- біль у спині, м'язах і суглобах;

- знижений або підвищений тиск;

- незрозуміла слабкість і втома;

- загострення хронічних захворювань;

- безсоння.

Щоб захистити організм від негативного впливу бур і добре почуватися в небезпечні дати, дотримуйтеся правил здорового способу.

- Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої, кислої і борошняної їжі. Вживайте сезонні овочі та фрукти.

- Частіше бувайте на свіжому повітрі і провітрюйте квартиру.

- Більше ходіть пішки замість їзди на транспорті.

- Каву, алкоголь і сигарети замініть зеленим і трав'яним чаєм.

- Приймайте контрастний душ вечорами.

- Лягайте спати в один і той же час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Земля, магнітна буря
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві росіяни касетними снарядами обстріляли район: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:05
Росія готує ще одне ударне угруповання проти України
Сьогодні, 10:44
Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня
Сьогодні, 10:33
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Сьогодні, 10:21
Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Землю накриє магнітна буря: штормити буде три дні Землю накриє магнітна буря: штормити буде три дні
22 червень, 04:01
Землю накриють потужні магнітні бурі Землю накриють потужні магнітні бурі
21 лютий, 16:48
Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати
15 лютий, 11:40
На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень
15 лютий, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ
Сьогодні, 12:00
 0
Луцьк бере на баланс майно дитячої залізниці. Чи запрацює вона і коли
Сьогодні, 11:40
 0
Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами
Сьогодні, 11:24
 0
У Миколаєві росіяни касетними снарядами обстріляли район: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:05
 0
Росія готує ще одне ударне угруповання проти України
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8