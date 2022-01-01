У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*

Не лише магазин інструментів, а салон майстерності. У Луцьку на вулиці Львівській, 98 відчинив свої двері уже шостий. Чудова якість за доступною ціною – не єдина перевага мережі. Тут можна на місці протестувати придбаний товар, адже досвідчені продавці-консультанти покажуть і розкажуть усе. Окрім того, впродовж 28-30 липня кожен клієнт гарантовано отримає 20% знижки на покупку.Співвласник луцького «Dnipro-M»каже: відкривати новий магазин в умовах повномасштабної війни було дещо лячно, однак нині бізнес – це не лише про прибуток, але й про наповнення місцевого бюджету та підтримку економіки.«У перші дні великого вторгнення РФ в Україну ми обмірковували, чи взагалі варто відкриватися. Але згодом зрозуміли: необхідно не просто відкриватися, а масштабувати бізнес, бо це надважливо у таких умовах. Слід зберігати і створювати робочі місця, продовжувати наповнювати бюджет сплатою податків», – переконує директор салону.До слова, «Dnipro-M» співпрацює з благодійним фондом «Добро UA» і виділив уже 2,5 мільйона гривень на підтримку української армії та вимушених переселенців. Окрім того, захисникам, рятувальникам та волонтерам мережа салонів майстерності передала понад 10 тисяч одиниць інструментів.Ситуація в країні – складна, тож і підняття цін – вимушений крок. Щоправда, у «Dnipro-M» постійно діють знижки. До прикладу, завітавши на відкриття, покупець гарантовано отримує мінус 20% на товар і комплімент-напій, як-от каву, чай, квас або ж мохіто.«На жаль, мусимо підняти ціни, але щоб уникнути непорозумінь і не ошелешити гостей, попереджали про це заздалегідь. Тож, раджу обов’язково завітати у дні відкриття, аби встигнути придбати новеньке знаряддя зі знижкою і взяти участь у святковому розіграші сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень на покупку.Придбавши товар на суму від 1500 гривень, ви автоматично берете участь в акції і отримуєте лотерейний білет. Якщо ви придбали інструментів на 15 000 – маєте 10 білетів, а, отже, шанси на перемогу збільшуються. Щасливчиків, які отримають цінні подарунки, буде аж 12», – розповідає Максим Зінчук.Асортимент салону майстерності – широкий. У продажу є найрізноманітніші інструменти, які стають у нагоді не лише вдома. Спеціальне та добротне знаряддя у «Dnipro-M» замовляють забудовники та комунальники.«Dnipro-M» – бренд №1 для будівництва та оселі. До того ж, у нас найкраще в Україні обслуговування. Річ у тім, що наші працівники стажуються не один день. Співробітники ідеально знають асортимент магазину і здатні налагодити комунікацію з найвибагливішим клієнтом», – переконує директор.Продавець-консультантрозповідає: з командою «Dnipro-M» працює понад рік.«Колектив – дуже хороший. Товар – чудовий. Жодних проблем із покупцями не виникало. Навпаки повертаються і ще й друзям нас радять.У «Dnipro-M» діє жорстке правило: ніколи не обманювати людей. Усі характеристики, що написані на коробці інструментів, відповідають реальності, можуть навіть бути занижені. Ми дбаємо про репутацію і тримаємо планку», – запевняє продавець.До початку повномасштабної війни, розповідає, усі працівники їздили на стажування до Києва, тож усі тонкощі в роботі інструментів знають. Особливо популярна, каже, бензотехніка, навіть попри проблеми із пальним.«У бензотехніку (газонокосарки, бензопили, тримери) заливають 92-ий бензин, а він – нині відсутній, тож люди використовують 95-ий. І нічого, навіть літом із великим навантаженням працює безвідмовно», – пояснює Назар.А ось тестування інструментів, ділиться співвласник луцької мережі салонів, – чи не основна перевага «Dnipro-M», адже така послуга доступна не усюди. Тут, у магазині, можна й відремонтувати несправну річ, і неважливо, у якому куточку України ви її купували. Для клієнтів, каже Максим Зінчук, є послуга ремонту за 15 хвилин.Постійний клієнткаже: товарами «Dnipro-M» користується кілька років.«Я скупив, певно, пів магазина. Спробував ледь не увесь асортимент! Інструменти якісні, тож не доводиться ходити щомісяця по кілька разів. Найбільше, що тут подобається – обслуговування. От продавець– справжній спеціаліст. І про технічні характеристики розкаже, і про переваги. Покаже, як користуватись, порадить, переконає, знайде підхід до кожного! Чесно вам кажу, вміє людина продавати», – захоплено розповідає чоловік.м. Луцьк, вул. Єршова, 11бпонеділок-субота – з 8 до 19 години,неділя – з 9 до 19 год.м. Луцьк, вул. Ковельська, 3/2понеділок-субота – з 8 до 19 години,неділя – з 9 до 19 год.м. Луцьк, вул. Львівська, 98понеділок-субота – з 9 до 18 години,неділя – вихіднийм. Горохів, вул. Луцька, 21понеділок-субота – з 8 до 19 години,неділя – з 9 до 19 год.Придбати товар можна також онлайн на, обравши зручний спосіб доставки, або забрати інструмент самостійно.