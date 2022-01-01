ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів





Про це 29 липня



Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:



- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано

- танків ‒ 1749 (+7) од.

- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.

- артилерійських систем – 900 (+6) од.

- РСЗВ - 258 (+0) од.

- засоби ППО - 117 (+0) од.

- літаків – 222 (+0) од.

- гелікоптерів – 190 (+0) од.

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.

- крилаті ракети - 174 (+0)

- кораблі/катери - 15 (+0) од.

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.

- спеціальна техніка - 77 (+2)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 29 липня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 40 500 осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому напрямку.Про це 29 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано- танків ‒ 1749 (+7) од.- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.- артилерійських систем – 900 (+6) од.- РСЗВ - 258 (+0) од.- засоби ППО - 117 (+0) од.- літаків – 222 (+0) од.- гелікоптерів – 190 (+0) од.- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.- крилаті ракети - 174 (+0)- кораблі/катери - 15 (+0) од.- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.- спеціальна техніка - 77 (+2)

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