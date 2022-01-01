ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів

ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Станом на 29 липня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 40 500 осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому напрямку.

Про це 29 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.07 орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1749 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.
- артилерійських систем – 900 (+6) од.
- РСЗВ - 258 (+0) од.
- засоби ППО - 117 (+0) од.
- літаків – 222 (+0) од.
- гелікоптерів – 190 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.
- крилаті ракети - 174 (+0)
- кораблі/катери - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.
- спеціальна техніка - 77 (+2)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Сьогодні, 10:21
Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Сьогодні, 10:08
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 09:29
РФ хоче взяти Бахмут, – ISW
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
19 липень, 09:50
ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових
09 липень, 11:00
ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів
02 липень, 10:41
ЗСУ знищили 33 600 російських солдат ЗСУ знищили 33 600 російських солдат
19 червень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня
Сьогодні, 10:33
 0
У Луцьку на Львівській відкрили новий «Dnipro-M». ФОТО*
Сьогодні, 10:21
 0
Росія обстріляла Миколаїв: є поранені
Сьогодні, 10:08
 0
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
ЗСУ підірвали два склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8