Росія готує ще одне ударне угруповання проти України

Росія готує ще одне ударне угруповання проти України
Через нестачу живої сили для ведення бойових дій в Україні російські військові готують третій окремий армійський корпус, який формують в західному військовому окрузі РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів (для ведення бойових дій в Україні - ред.) Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі", - інформують у ГУР.

Скібіцький уточнив, що росіяни планують сформувати корпус до середини серпня.

Також за даними розвідки в російських підрозділах катастрофічна нестача офіцерських кадрів. Цю проблему планується вирішити, у тому числі, шляхом формування армійського корпусу.

Скібіцький додав, що план прихованої мобілізації в Росії не вдався.

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Теги: ГУР, Росія, Україна
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