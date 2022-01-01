Росія готує ще одне ударне угруповання проти України





Про це повідомляє Вадима Скібіцького.



"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів (для ведення бойових дій в Україні - ред.) Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі", - інформують у ГУР.



Скібіцький уточнив, що росіяни планують сформувати корпус до середини серпня.



Також за даними розвідки в російських підрозділах катастрофічна нестача офіцерських кадрів. Цю проблему планується вирішити, у тому числі, шляхом формування армійського корпусу.



Скібіцький додав, що план прихованої мобілізації в Росії не вдався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через нестачу живої сили для ведення бойових дій в Україні російські військові готують третій окремий армійський корпус, який формують в західному військовому окрузі РФ.Про це повідомляє пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів (для ведення бойових дій в Україні - ред.) Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі", - інформують у ГУР.Скібіцький уточнив, що росіяни планують сформувати корпус до середини серпня.Також за даними розвідки в російських підрозділах катастрофічна нестача офіцерських кадрів. Цю проблему планується вирішити, у тому числі, шляхом формування армійського корпусу.Скібіцький додав, що план прихованої мобілізації в Росії не вдався.

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