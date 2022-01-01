Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами

Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами
Тренера клубу «Любарт» з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ, волинянина Ігоря Скучинського,який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.

Про це повідомили в Спортивному Комітеті України.

На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.


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Теги: Волинянин, ордени
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