Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами

Ігоря Скучинського,який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.



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На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.



За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тренера клубу «Любарт» з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ, волинянина,який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.Про це повідомили в Спортивному Комітеті України.На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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