Пораненим прикривав відхід побратимів з місця бою: волинянина нагородили двома орденами
Сьогодні, 11:24
Тренера клубу «Любарт» з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ, волинянина Ігоря Скучинського,який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.
Про це повідомили в Спортивному Комітеті України.
На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.
За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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Про це повідомили в Спортивному Комітеті України.
На початку повномасштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами військовий зупинив колону ворога - за це отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.
За те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину, прикривав відхід побратимів з місця бою - отримав орден імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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