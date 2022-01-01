Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ
Сьогодні, 12:00
Нині збирати на авто для підрозділів Збройних сил України стало обов’язком чи не кожного українця. Волонтери, родичі та знайомі організовують акції збору коштів на автівки для воїнів, які перебувають на передовій.
Допомогти військовим з автівками спробувала і волинська влада. Наприкінці березня голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко видав розпорядження про необхідність вилучення автомобілів у водіїв, яких затримали нетверезими за кермом, на користь Збройних сил України. Але цей крок досі не дав належного ефекту.
Що пішло не так і скільки ж авто нетверезих водіїв таким чином передали військовим з’ясував Центр журналістських розслідувань «Сила правди».
За інформацією Управління патрульної поліції у Волинській області та Управління Національної поліції із 24 лютого до 30 червня поліцейські склали 975 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані. Зокрема, 125 протоколів до прийняття розпорядження голови ОВА, 26 березня, та 850 протоколів із 26 березня до 30 червня.
Не передали жодної автівки – Центр комплектування та соціальної підтримки
Розпорядження про вилучення автівок для фронту голова Волинської військової адміністрації підписав через місяць після повномасштабного вторгнення росії – 26 березня. У ньому він зобов’язав підрозділи Національної поліції та Центру комплектування та соціальної підтримки приймати рішення про вилучення авто у водіїв, які мають ознаки сп’яніння і передавати ці автівки для ЗСУ.
Про таку ініціативу гучно повідомляли чи не всі волинські засоби масової інформації, а допис Юрія Погуляйка про це у Facebook отримав чимало схвальних коментарів.
«Від сьогодні на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль. Транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України», – написав посадовець.
«Сила правди» запитала у Волинській обласній військовій адміністрації та Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скільки авто передали для ЗСУ за згаданим розпорядженням за три місяці його дії.
Виявилося, що від моменту прийняття розпорядження голови ОВА про вилучення авто (тобто впродовж 26 березня – 30 червня), Волинський обласний центр комплектації та соціальної підтримки повідомили про 167 автомобілів, які були тимчасово затримані працівниками поліції. Втім, для ЗСУ не передано жодного автомобіля – йдеться у відповіді Центру.
Про таку ж ситуацію каже адвокат та керівник громадського формування з охорони громадського порядку «Дефендер», яке працює у складі Територіальної оборони Артур Мартіросян.
– Вилучення автомобілів у даному випадку не є покаранням. Закон передбачає як мобілізацію людей, так і мобілізацію транспорту. Обсяг і що мобілізується визначає конкретно Міноборони. В нас, в основному, мобілізують автотранспорт юридичних осіб, в якому є потреба для армії, – пояснює Артур Мартіросян.
Закон також передбачає і мобілізацію транспорту фізичних осіб. Відповідно його можна забирати за певних умов, як, наприклад, вказано у розпорядженні голови військової адміністрації. Фактично, в кожній області є ідентичний наказ. При тому, що тут не потрібно доведення вини – достатньо факту ознак, що людину зупинили.
Якщо почитати цей наказ, то юридичний критерій – це ознаки сп’яніння, цього вже достатньо, щоб у людини забрати машину. Процедура виглядає так: коли авто зупиняють за 130 статтею, то автомобіль вилучають на штрафмайданчик. Поліція про це повідомляє військових чи військову адміністрацію. Далі повинні повідомити про це військові частини і вони мають сказати чи їм потрібне таке авто.
Ми під час патрулювання вилучали чотири автомобілі. Я згодом поцікавився долею цих авто і з’ясувалося, що жодне авто не передане на фронт, хоча мало бути передане. Повідомили, що голова військової адміністрації не підписує накази про вилучення цих авто. Тому оскільки немає рішення про вилучення, то такі авто повертають власникам.
Варто зазначити, що Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» передбачає оплату за вилучення приватного майна. Тобто, за рішенням органу влади чи військового командування спочатку проводиться оцінка майна, за якою власник згодом може отримати компенсацію із коштів державного бюджету.
В обласній військовій адміністрації на запитання щодо передачі авто для ЗСУ відреагували дивно – написали, що збір такої інформації може мати ознаки диверсійної діяльності і пообіцяли, що всі відповіді на запити даватимуть після закінчення воєнного стану. Таку відповідь підписав сам керівник апарату Волинської ОВА Юрій Судаков.
Не вдалося отримати роз’яснення щодо цієї ситуації і від голови адміністрації Юрія Погуляйка. На прохання про коментар, пресслужба постійно повідомляла про зайнятість, відрядження або лікарняний. А згодом кивнули на військових:
«Рішення про вилучення автівок – лише за військовим командуванням. Тобто у них є завдання і вони знають, які машини їм потрібні. Якщо авто не вилучались, то це означає, що не було підходящої машини на штрафмайданчику».
На чому зупиняли нетверезих водіїв
Втім, «Сила правди» все таки спробувала перевірити, які авто потрапляли на штрафмайданчики у цей період. За словами Артура Мартіросяна, всі автомобілі, які зупиняють за нетверезе водіння, спочатку відправляють на штрафмайданчик а матеріали цих справ передають до суду.
– Підстав утримувати авто, затриманих за за ч.1 ст. 130 немає. Але якщо повторне правопорушення, частина друга цієї статті, то закон передбачає вилучення автомобіля і не на фронт, а просто як покарання, на користь держави, – роз’яснює адвокат. – То ці машини стоять (на штрафмайданчику – авт.) до рішення суду. Тому всі автівки, які вилучені за ч.1 ст. 130, якщо немає наказу про вилучення для ЗСУ, повертають власникам.
Загалом від початку війни, з 24 лютого до 30 червня, волинські суди розглянули 377 справ щодо водіння у нетверезому стані. Із них у 353 (93,63%) справах порушників визнали винними, а 24 справи закрили.
У судових документах зазвичай вказують тип, марку та модель транспортного засобу, на якому зупинили водія чи водійку. «Сила правди» зібрала та систематизувала цю інформацію. У кількісному співвідношенні серед затриманого транспорту найбільше виявилося автомобілів – 250, мотоциклів – 49, мопедів – 38, тракторів – 11, один квадроцикл і чотири транспортні засоби тип і марка яких не вказані у документах.
Нетверезі водії найчастіше потрапляли в руки поліції на легкових авто – це седани, хетчбеки, універсали – всього 206 штук (82,4% від усіх затриманих автомобілів). Значно менше затримали фургонів – 19 та вантажних авто – 11 (разом – 12%). І більше десяти одиниць інших видів авто: шість мікроавтобусів, чотири кросовери, три мінівени та один позашляховик.
Найбільш затребуваними автівками для військових, за словами волонтерів, є мікроавтобуси.
– Найбільше військові замовляють «Volkswagen Transporter» або «Mercedes Vito» – ділиться волонтерка із Рожищ Віра Шварцкоп, яка передала на фронт вже з десяток автомобілів. – Це такі невеликі буси. Ще просять, щоб був повнопривідний, на дизпаливі і щоб був нормальний мотор, зовнішній вигляд не цікавить. Може бути «гнилий», але автоматика і мотор потрібно, щоб працювали.
Передані волонтерами автомобілі – неабияка допомога. Адже завдяки їм на фронті рятують не одне життя – кажуть військові.
– Я хочу подякувати рожищенській «Самообороні» і всім волинянам, які скидались на цю машину, – ділиться у відео волинський боєць Богдан Пташник. – Вона сьогодні вивезла з поля бою трьох хлопців. І хоч це якийсь «пассат» нещасний, але ми по таких кучугурах петляли. Але витримала, висунула всіх. Слава Україні!
Варто зазначити, що практика вилучення авто у нетверезих водіїв була запроваджена і в інших регіонах. До прикладу, на Буковині впродовж першого місяця війни у нетверезих водіїв вилучили 51 автівку. А на Рівненщині в такий спосіб військовим ще в березні передали 34 автомобілі. Такий же приклад має і Хмельниччина – тут у травні передали для військових 19 легкових хетчбеків.
Зважаючи на приклад інших областей і на типи затриманих авто, Волинь теж могла б передати для Збройних сил принаймні зо два десятки авто, але «підходящої машини» так і не знайшли.
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Допомогти військовим з автівками спробувала і волинська влада. Наприкінці березня голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко видав розпорядження про необхідність вилучення автомобілів у водіїв, яких затримали нетверезими за кермом, на користь Збройних сил України. Але цей крок досі не дав належного ефекту.
Що пішло не так і скільки ж авто нетверезих водіїв таким чином передали військовим з’ясував Центр журналістських розслідувань «Сила правди».
За інформацією Управління патрульної поліції у Волинській області та Управління Національної поліції із 24 лютого до 30 червня поліцейські склали 975 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані. Зокрема, 125 протоколів до прийняття розпорядження голови ОВА, 26 березня, та 850 протоколів із 26 березня до 30 червня.
Не передали жодної автівки – Центр комплектування та соціальної підтримки
Розпорядження про вилучення автівок для фронту голова Волинської військової адміністрації підписав через місяць після повномасштабного вторгнення росії – 26 березня. У ньому він зобов’язав підрозділи Національної поліції та Центру комплектування та соціальної підтримки приймати рішення про вилучення авто у водіїв, які мають ознаки сп’яніння і передавати ці автівки для ЗСУ.
Про таку ініціативу гучно повідомляли чи не всі волинські засоби масової інформації, а допис Юрія Погуляйка про це у Facebook отримав чимало схвальних коментарів.
«Від сьогодні на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль. Транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України», – написав посадовець.
«Сила правди» запитала у Волинській обласній військовій адміністрації та Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скільки авто передали для ЗСУ за згаданим розпорядженням за три місяці його дії.
Виявилося, що від моменту прийняття розпорядження голови ОВА про вилучення авто (тобто впродовж 26 березня – 30 червня), Волинський обласний центр комплектації та соціальної підтримки повідомили про 167 автомобілів, які були тимчасово затримані працівниками поліції. Втім, для ЗСУ не передано жодного автомобіля – йдеться у відповіді Центру.
Про таку ж ситуацію каже адвокат та керівник громадського формування з охорони громадського порядку «Дефендер», яке працює у складі Територіальної оборони Артур Мартіросян.
– Вилучення автомобілів у даному випадку не є покаранням. Закон передбачає як мобілізацію людей, так і мобілізацію транспорту. Обсяг і що мобілізується визначає конкретно Міноборони. В нас, в основному, мобілізують автотранспорт юридичних осіб, в якому є потреба для армії, – пояснює Артур Мартіросян.
Закон також передбачає і мобілізацію транспорту фізичних осіб. Відповідно його можна забирати за певних умов, як, наприклад, вказано у розпорядженні голови військової адміністрації. Фактично, в кожній області є ідентичний наказ. При тому, що тут не потрібно доведення вини – достатньо факту ознак, що людину зупинили.
Якщо почитати цей наказ, то юридичний критерій – це ознаки сп’яніння, цього вже достатньо, щоб у людини забрати машину. Процедура виглядає так: коли авто зупиняють за 130 статтею, то автомобіль вилучають на штрафмайданчик. Поліція про це повідомляє військових чи військову адміністрацію. Далі повинні повідомити про це військові частини і вони мають сказати чи їм потрібне таке авто.
Ми під час патрулювання вилучали чотири автомобілі. Я згодом поцікавився долею цих авто і з’ясувалося, що жодне авто не передане на фронт, хоча мало бути передане. Повідомили, що голова військової адміністрації не підписує накази про вилучення цих авто. Тому оскільки немає рішення про вилучення, то такі авто повертають власникам.
Варто зазначити, що Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» передбачає оплату за вилучення приватного майна. Тобто, за рішенням органу влади чи військового командування спочатку проводиться оцінка майна, за якою власник згодом може отримати компенсацію із коштів державного бюджету.
В обласній військовій адміністрації на запитання щодо передачі авто для ЗСУ відреагували дивно – написали, що збір такої інформації може мати ознаки диверсійної діяльності і пообіцяли, що всі відповіді на запити даватимуть після закінчення воєнного стану. Таку відповідь підписав сам керівник апарату Волинської ОВА Юрій Судаков.
Не вдалося отримати роз’яснення щодо цієї ситуації і від голови адміністрації Юрія Погуляйка. На прохання про коментар, пресслужба постійно повідомляла про зайнятість, відрядження або лікарняний. А згодом кивнули на військових:
«Рішення про вилучення автівок – лише за військовим командуванням. Тобто у них є завдання і вони знають, які машини їм потрібні. Якщо авто не вилучались, то це означає, що не було підходящої машини на штрафмайданчику».
На чому зупиняли нетверезих водіїв
Втім, «Сила правди» все таки спробувала перевірити, які авто потрапляли на штрафмайданчики у цей період. За словами Артура Мартіросяна, всі автомобілі, які зупиняють за нетверезе водіння, спочатку відправляють на штрафмайданчик а матеріали цих справ передають до суду.
– Підстав утримувати авто, затриманих за за ч.1 ст. 130 немає. Але якщо повторне правопорушення, частина друга цієї статті, то закон передбачає вилучення автомобіля і не на фронт, а просто як покарання, на користь держави, – роз’яснює адвокат. – То ці машини стоять (на штрафмайданчику – авт.) до рішення суду. Тому всі автівки, які вилучені за ч.1 ст. 130, якщо немає наказу про вилучення для ЗСУ, повертають власникам.
Загалом від початку війни, з 24 лютого до 30 червня, волинські суди розглянули 377 справ щодо водіння у нетверезому стані. Із них у 353 (93,63%) справах порушників визнали винними, а 24 справи закрили.
У судових документах зазвичай вказують тип, марку та модель транспортного засобу, на якому зупинили водія чи водійку. «Сила правди» зібрала та систематизувала цю інформацію. У кількісному співвідношенні серед затриманого транспорту найбільше виявилося автомобілів – 250, мотоциклів – 49, мопедів – 38, тракторів – 11, один квадроцикл і чотири транспортні засоби тип і марка яких не вказані у документах.
Нетверезі водії найчастіше потрапляли в руки поліції на легкових авто – це седани, хетчбеки, універсали – всього 206 штук (82,4% від усіх затриманих автомобілів). Значно менше затримали фургонів – 19 та вантажних авто – 11 (разом – 12%). І більше десяти одиниць інших видів авто: шість мікроавтобусів, чотири кросовери, три мінівени та один позашляховик.
Найбільш затребуваними автівками для військових, за словами волонтерів, є мікроавтобуси.
– Найбільше військові замовляють «Volkswagen Transporter» або «Mercedes Vito» – ділиться волонтерка із Рожищ Віра Шварцкоп, яка передала на фронт вже з десяток автомобілів. – Це такі невеликі буси. Ще просять, щоб був повнопривідний, на дизпаливі і щоб був нормальний мотор, зовнішній вигляд не цікавить. Може бути «гнилий», але автоматика і мотор потрібно, щоб працювали.
Передані волонтерами автомобілі – неабияка допомога. Адже завдяки їм на фронті рятують не одне життя – кажуть військові.
– Я хочу подякувати рожищенській «Самообороні» і всім волинянам, які скидались на цю машину, – ділиться у відео волинський боєць Богдан Пташник. – Вона сьогодні вивезла з поля бою трьох хлопців. І хоч це якийсь «пассат» нещасний, але ми по таких кучугурах петляли. Але витримала, висунула всіх. Слава Україні!
Варто зазначити, що практика вилучення авто у нетверезих водіїв була запроваджена і в інших регіонах. До прикладу, на Буковині впродовж першого місяця війни у нетверезих водіїв вилучили 51 автівку. А на Рівненщині в такий спосіб військовим ще в березні передали 34 автомобілі. Такий же приклад має і Хмельниччина – тут у травні передали для військових 19 легкових хетчбеків.
Зважаючи на приклад інших областей і на типи затриманих авто, Волинь теж могла б передати для Збройних сил принаймні зо два десятки авто, але «підходящої машини» так і не знайшли.
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