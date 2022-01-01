У Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 12:13
Вчора, 28 липня, у Луцьку на вулиці Ковельській трапилася ДТП за участі двох автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні встановили, що керманич автомобіля Volkswagen при виїзді з вулиці Іова Кондзелевича на вулицю Ковельську не надав перевагу у русі автомобілю Daewoo Lanos, який рухався головною дорогою.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На винуватця події поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні встановили, що керманич автомобіля Volkswagen при виїзді з вулиці Іова Кондзелевича на вулицю Ковельську не надав перевагу у русі автомобілю Daewoo Lanos, який рухався головною дорогою.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На винуватця події поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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