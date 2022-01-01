На Волині – ДТП: водій згорів в автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, водій, керуючи легковиком Skoda, злетів з дороги та врізався у дерево.



Внаслідок ДТП транспортний засіб загорівся і майже вщент згорів разом з водієм та документами.



Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Попередньо, загиблий житель Луцька. Нині тривають заходи щодо його впізнання. Обставини ДТП з’ясовують слідчі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 липня ввечері на автодорозі поблизу села Седлище Старовижівської громади сталася ДТП. Є загиблий.Про цестало відомо із власних джерел.Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, водій, керуючи легковиком Skoda, злетів з дороги та врізався у дерево.Внаслідок ДТП транспортний засіб загорівся і майже вщент згорів разом з водієм та документами.Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Попередньо, загиблий житель Луцька. Нині тривають заходи щодо його впізнання. Обставини ДТП з’ясовують слідчі. Досудове розслідування триває.

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