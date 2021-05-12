Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану

Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану
Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мораторій, тарифи на газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український омбудсмен відреагував на катування росіянами військового ЗСУ канцелярським ножем
Сьогодні, 12:44
СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану
Сьогодні, 12:29
У Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 12:13
На Волині – ДТП: водій згорів в автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
У Луцьку скасують мораторій на будівництво У Луцьку скасують мораторій на будівництво
12 травень, 2021, 14:22
В Україні з 1 травня почнуть діяти нові тарифи на газ для населення В Україні з 1 травня почнуть діяти нові тарифи на газ для населення
07 квітень, 2021, 04:18
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
27 січень, 2021, 11:55
Мораторій на податкові перевірки на Волині діятиме до кінця карантину Мораторій на податкові перевірки на Волині діятиме до кінця карантину
03 червень, 2020, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Азовці» оголосили полювання на кожного причетного до вбивства полонених в Оленівці
Сьогодні, 13:30
 0
В Україні розширили список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації
Сьогодні, 13:22
 0
Замість довічного ув'язнення – 15 років за ґратами: першому засудженому в Україні окупанту ослабили покарання
Сьогодні, 13:12
 0
Росіяни обстріляли виправну колонію в Оленівці, де утримували українських полонених, – Генштаб
Сьогодні, 12:54
 0
Український омбудсмен відреагував на катування росіянами військового ЗСУ канцелярським ножем
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8