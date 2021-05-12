Рада «заморозила» тарифи на газ, опалення і гарячу воду на період дії воєнного стану





Про це Ярослав Железняк.



Законопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.



Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.



Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:



- послуги з розподілу природного газу;

- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.Про це повідомив у Telegram нардепЗаконопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:- послуги з розподілу природного газу;- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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