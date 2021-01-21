Український омбудсмен відреагував на катування росіянами військового ЗСУ канцелярським ножем
Сьогодні, 12:44
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Генпрокуратури щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ, також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.
Про це пише "Українська правда".
"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції.
Також, сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT).
Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов'язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання". - сказав Лубінець.
Він наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.
Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.
За даними УП, Генпрокуратура найближчим часом зареєструє за цим випадком провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.
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Про це пише "Українська правда".
"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції.
Також, сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT).
Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов'язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання". - сказав Лубінець.
Він наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.
Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.
За даними УП, Генпрокуратура найближчим часом зареєструє за цим випадком провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.
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Коментарі 1
Це не канцелярський ніж - це бритва...
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