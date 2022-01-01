Замість довічного ув'язнення – 15 років за ґратами: першому засудженому в Україні окупанту ослабили покарання

Вадиму Шишимаріну. Замість



Про це повідомляє



Після оголошення вироку адвокат російського окупанта Віктор Овсянніков подав апеляційну скаргу, в якій попросив суд виправдати його підзахисного.



Захисник посилався на те, що суд не врахував декілька пом'якшуючих злочин фактів. Зокрема, те, що Шишимарін кілька разів відмовився виконувати злочинний наказ командира та добровільно здався в полон.



Останнє засідання апеляційного суду відбулося 29 липня. Суддя вдовольнив скаргу частково та замінив довічний термін на 15 років ув'язнення.



Що відомо про справу?



За даними слідчих, 21-річний



Втікаючи, він із ще чотирма окупантами обстріляли з автоматів приватний автомобіль та вкрали його. На ньому з пробитими колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном.



Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.



Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством та засудив його до довічного терміну ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський апеляційний суд ослабив покарання першому засудженому російському військовослужбовцю. Замість довічного ув'язнення йому призначили 15 років за ґратами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.Після оголошення вироку адвокат російського окупантаподав апеляційну скаргу, в якій попросив суд виправдати його підзахисного.Захисник посилався на те, що суд не врахував декілька пом'якшуючих злочин фактів. Зокрема, те, що Шишимарін кілька разів відмовився виконувати злочинний наказ командира та добровільно здався в полон.Останнє засідання апеляційного суду відбулося 29 липня. Суддя вдовольнив скаргу частково та замінив довічний термін на 15 років ув'язнення.За даними слідчих, 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Перед цим колону, в якій був сержант, розбили ЗСУ.Втікаючи, він із ще чотирма окупантами обстріляли з автоматів приватний автомобіль та вкрали його. На ньому з пробитими колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном.Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством та засудив його до довічного терміну ув'язнення.

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