«Азовці» оголосили полювання на кожного причетного до вбивства полонених в Оленівці

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.Про це повідомив засновник полку "Азов""Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - написав він.За словами Білецького, українські військові збирають інформацію про жертв і виконавців цього воєнного злочину.