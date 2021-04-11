«Азовці» оголосили полювання на кожного причетного до вбивства полонених в Оленівці
Сьогодні, 13:30
Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.
Про це повідомив засновник полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram.
"Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.
Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.
Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.
Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.
Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - написав він.
За словами Білецького, українські військові збирають інформацію про жертв і виконавців цього воєнного злочину.
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Про це повідомив засновник полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram.
"Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.
Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.
Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.
Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.
Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - написав він.
За словами Білецького, українські військові збирають інформацію про жертв і виконавців цього воєнного злочину.
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