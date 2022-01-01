Перший російський окупант визнав в суді провину у вбивстві мирного українця
Сьогодні, 16:15
Військовослужбовець армії РФ Вадим Шишимарін під час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ґрати".
Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Той відповів, що так. На уточнююче запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину "повністю".
Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розили біля села Камиші на Сумщині.
Російські військовики відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.
Нагадаємо, Шишимарін - перший російський військовослужбовець, якого судять в Україні за воєнні злочини.
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Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ґрати".
Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Той відповів, що так. На уточнююче запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину "повністю".
Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розили біля села Камиші на Сумщині.
Російські військовики відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.
Нагадаємо, Шишимарін - перший російський військовослужбовець, якого судять в Україні за воєнні злочини.
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