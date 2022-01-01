Перший російський окупант визнав в суді провину у вбивстві мирного українця

Вадим Шишимарін під час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова.



Про це



Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Той відповів, що так. На уточнююче запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину "повністю".



Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розили біля села Камиші на Сумщині.



Російські військовики відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.



Нагадаємо, Шишимарін -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець армії РФпід час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця СумщиниПро це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ґрати".Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Той відповів, що так. На уточнююче запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину "повністю".Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розили біля села Камиші на Сумщині.Російські військовики відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.Нагадаємо, Шишимарін - перший російський військовослужбовець, якого судять в Україні за воєнні злочини.

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