Українських захисників з «Азовсталі» привезли в колишню колонію під Донецьком, — Reuters
Сьогодні, 16:35
Окупанти доставили сім автобусів з українськими захисниками з «Азовсталі» у колишню виправну колонію в окуповане селище Оленівка, що під Донецьком.
Про це пише Громадське із посиланням на Reuters.
Напередодні у слідчому комітеті РФ заявили, що евакуйованих з «Азовсталі» допитають, планують установити їхні особи і перевірити їх «на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів».
Перед цим мін'юст РФ заявив, що просить у суду визнати український батальйон «Азов» терористичною організацією. А у держдумі Росії хочуть 18 травня розглянути постанову про заборону обміну так званих «нацистських злочинців» (так у Кремлі називають українських захисників).
Зі свого боку в Міноборони України відповіли, що такі заяви у держдумі спрямовані на внутрішню російську пропаганду. Натомість Україна продовжує переговори щодо обміну та саму операцію з порятунку.
Нагадаємо, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська звідти евакуювали 53 важкопоранених українських бійців, ще 211 бійців евакуювали через гуманітарний коридор у тимчасово окуповану Оленівку.
17 травня Reuters із посиланням на свідка повідомило, що щонайменше іще сім автобусів з українськими військовими виїхали із заводу «Азовсталь».
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Про це пише Громадське із посиланням на Reuters.
Напередодні у слідчому комітеті РФ заявили, що евакуйованих з «Азовсталі» допитають, планують установити їхні особи і перевірити їх «на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів».
Перед цим мін'юст РФ заявив, що просить у суду визнати український батальйон «Азов» терористичною організацією. А у держдумі Росії хочуть 18 травня розглянути постанову про заборону обміну так званих «нацистських злочинців» (так у Кремлі називають українських захисників).
Зі свого боку в Міноборони України відповіли, що такі заяви у держдумі спрямовані на внутрішню російську пропаганду. Натомість Україна продовжує переговори щодо обміну та саму операцію з порятунку.
Нагадаємо, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська звідти евакуювали 53 важкопоранених українських бійців, ще 211 бійців евакуювали через гуманітарний коридор у тимчасово окуповану Оленівку.
17 травня Reuters із посиланням на свідка повідомило, що щонайменше іще сім автобусів з українськими військовими виїхали із заводу «Азовсталь».
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Сьогодні, 16:35
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