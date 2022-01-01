Українських захисників з «Азовсталі» привезли в колишню колонію під Донецьком, — Reuters





Про це пише



Напередодні у слідчому комітеті РФ заявили, що евакуйованих з «Азовсталі» допитають, планують установити їхні особи і перевірити їх «на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів».



Перед цим мін'юст РФ заявив, що просить у суду визнати український батальйон «Азов» терористичною організацією. А у держдумі Росії хочуть 18 травня розглянути постанову про заборону обміну так званих «нацистських злочинців» (так у Кремлі називають українських захисників).



Зі свого боку в Міноборони України відповіли, що такі заяви у держдумі спрямовані на внутрішню російську пропаганду. Натомість Україна продовжує переговори щодо обміну та саму операцію з порятунку.



Нагадаємо, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська звідти



17 травня Reuters із посиланням на свідка повідомило, що щонайменше іще

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти доставили сім автобусів з українськими захисниками з «Азовсталі» у колишню виправну колонію в окуповане селище Оленівка, що під Донецьком.Про це пише Громадське із посиланням на Reuters.Напередодні у слідчому комітеті РФ заявили, що евакуйованих з «Азовсталі» допитають, планують установити їхні особи і перевірити їх «на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів».Перед цим мін'юст РФ заявив, що просить у суду визнати український батальйон «Азов» терористичною організацією. А у держдумі Росії хочуть 18 травня розглянути постанову про заборону обміну так званих «нацистських злочинців» (так у Кремлі називають українських захисників).Зі свого боку в Міноборони України відповіли, що такі заяви у держдумі спрямовані на внутрішню російську пропаганду. Натомість Україна продовжує переговори щодо обміну та саму операцію з порятунку.Нагадаємо, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська звідти евакуювали 53 важкопоранених українських бійців , ще 211 бійців евакуювали через гуманітарний коридор у тимчасово окуповану Оленівку.17 травня Reuters із посиланням на свідка повідомило, що щонайменше іще сім автобусів з українськими військовими виїхали із заводу «Азовсталь».

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