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Українських захисників з «Азовсталі» привезли в колишню колонію під Донецьком, — Reuters

Українських захисників з «Азовсталі» привезли в колишню колонію під Донецьком, — Reuters
Окупанти доставили сім автобусів з українськими захисниками з «Азовсталі» у колишню виправну колонію в окуповане селище Оленівка, що під Донецьком.

Про це пише Громадське із посиланням на Reuters.

Напередодні у слідчому комітеті РФ заявили, що евакуйованих з «Азовсталі» допитають, планують установити їхні особи і перевірити їх «на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів».

Перед цим мін'юст РФ заявив, що просить у суду визнати український батальйон «Азов» терористичною організацією. А у держдумі Росії хочуть 18 травня розглянути постанову про заборону обміну так званих «нацистських злочинців» (так у Кремлі називають українських захисників).

Зі свого боку в Міноборони України відповіли, що такі заяви у держдумі спрямовані на внутрішню російську пропаганду. Натомість Україна продовжує переговори щодо обміну та саму операцію з порятунку.

Нагадаємо, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська звідти евакуювали 53 важкопоранених українських бійців, ще 211 бійців евакуювали через гуманітарний коридор у тимчасово окуповану Оленівку.

17 травня Reuters із посиланням на свідка повідомило, що щонайменше іще сім автобусів з українськими військовими виїхали із заводу «Азовсталь».

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Теги: Росія, Україна, війна
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