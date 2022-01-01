На Херсонщині обстріляли «Градом» колону авто з цивільними: є загиблі





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«За даними слідства, 17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню «Град» колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро – отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості», – повідомили в ОГП.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська на Херсонщині з «Граду» обстріляли колону автомобілів із цивільними. В результаті щонайменше троє людей загинули і шість отримали поранення.Про це повідомляє Офіс генпрокурора.«За даними слідства, 17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню «Град» колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро – отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості», – повідомили в ОГП.Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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