Військовим 14 ОМБр збирають на автомобіль





Про це пише



Володимирчанин Руслан Ковальчук з перших днів війни закуповує весь необхідний інвентар, який допомагає захисникам 14-ї бригади у боях з орками. Його син знаходиться на передовій, тому Руслан не дозволяє собі падати духом жодного дня.



Нещодавно батько-волонтер надіслав бійцям дрон Packing list for evo II dual 640t enterprise, який цінний для них, як очі. А також плити, які захищають від куль різних калібрів.



Зараз військовим потрібний засіб пересування. Руслан підібрав автомобіль, який якісно служитиме у воєнних умовах – Mitsubishi Pajero Його ціна – 3000 євро.



Ви можете допомогти захисникам їздити на військові завдання на міцному позашляховику.



Щоб допомогти волонтеру Руслану придбати автомобіль, можете долучитися до збору коштів. Якщо будуть надлишки надісланих коштів, вони підуть на закупівлю медикаментів для солдатів.



Реквізити банківських карток Руслана Ковальчука:



• 5168 7520 1414 4219 (UAH)

• 5168 7520 1414 4599 (USD)

• 5168 7520 1414 4706 (EUR)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери продовжують допомагати військовим, проте їхні ресурси не безкінечні, а потреби захисників постійно оновлюються. Батько одного з бійців князівської бригади просить допомогти назбирати кошти на автомобіль для наших солдат.Про це пише БУГ Володимирчанинз перших днів війни закуповує весь необхідний інвентар, який допомагає захисникам 14-ї бригади у боях з орками. Його син знаходиться на передовій, тому Руслан не дозволяє собі падати духом жодного дня.Нещодавно батько-волонтер надіслав бійцям дрон Packing list for evo II dual 640t enterprise, який цінний для них, як очі. А також плити, які захищають від куль різних калібрів.Зараз військовим потрібний засіб пересування. Руслан підібрав автомобіль, який якісно служитиме у воєнних умовах – Mitsubishi Pajero Його ціна – 3000 євро.Ви можете допомогти захисникам їздити на військові завдання на міцному позашляховику.Щоб допомогти волонтеру Руслану придбати автомобіль, можете долучитися до збору коштів. Якщо будуть надлишки надісланих коштів, вони підуть на закупівлю медикаментів для солдатів.Реквізити банківських карток Руслана Ковальчука:• 5168 7520 1414 4219 (UAH)• 5168 7520 1414 4599 (USD)• 5168 7520 1414 4706 (EUR)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію