МОЗ закликає повідомляти про дітей, які зазнали травм під час війни

МОЗ закликає повідомляти про дітей, які зазнали травм під час війни
Міністерство охорони здоров’я формує реєстр дітей, які зазнали травмувань в наслідок бойових дій.

Інформація потрібна для того, щоб діти отримали своєчасну медичну допомогу, пише УП.Життя.

Українців, які володіють інформацією про поранених дітей, просять заповнити форму.

У опитуванні варто писати про дітей, які зазнали не тільки фізичних, але й психологічних травмувань, а також про тих, хто через збройну агресію РФ не може отримати вчасну медичну допомогу.

"Внесіть необхідну інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти родини (чи опікунів).

Звертаємо увагу на необхідність заповнення усіх полів окремо для кожної дитини", – кажуть у відомстві.

Зібрана інформація буде передаватись до Офісу Президента України та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу законним представникам дитини для її лікування або реабілітації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, війна, МОЗ, допомога, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовим 14 ОМБр збирають на автомобіль
Сьогодні, 16:50
Українських захисників з «Азовсталі» привезли в колишню колонію під Донецьком, — Reuters
Сьогодні, 16:35
МОЗ закликає повідомляти про дітей, які зазнали травм під час війни
Сьогодні, 16:30
Перший російський окупант визнав в суді провину у вбивстві мирного українця
Сьогодні, 16:15
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією
11 травень, 11:45
Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США
11 травень, 00:12
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
10 травень, 03:13
Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей
08 травень, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
Сьогодні, 17:48
 0
Є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування «Азовсталі», – міськрада Маріуполя
Сьогодні, 17:30
 0
Клініка репродуктивного здоров’я «Айвімед»: основні послуги та переваги*
Сьогодні, 17:14
 0
Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція
Сьогодні, 17:01
 0
На Херсонщині обстріляли «Градом» колону авто з цивільними: є загиблі
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8