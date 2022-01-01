Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
Сьогодні, 16:02
У війні з Росією загинув житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда.
Про втрату повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
«Лісова галузь знову має важку втрату… На війні загинув Галенда Іван Мар‘янович, працівник ДП «Ратнівське ЛМГ». Прекрасна Людина, відповідальний фахівець, щирий патріот. Захисник України з самого початку російської агресії. Удостоєний численних військових нагород. Серед них - Відзнака міністра оборони України «За військову доблесть, медаль «За оборону Донецького аеропорту». Мав також численні професійні нагороди - державного та обласного рівнів», - інформують у ВОУЛМГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про втрату повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
«Лісова галузь знову має важку втрату… На війні загинув Галенда Іван Мар‘янович, працівник ДП «Ратнівське ЛМГ». Прекрасна Людина, відповідальний фахівець, щирий патріот. Захисник України з самого початку російської агресії. Удостоєний численних військових нагород. Серед них - Відзнака міністра оборони України «За військову доблесть, медаль «За оборону Донецького аеропорту». Мав також численні професійні нагороди - державного та обласного рівнів», - інформують у ВОУЛМГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни планують знести «Азовсталь», – Маріупольська міська рада
Сьогодні, 14:14
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
Сьогодні, 16:02
«Все і всіх знищуючи, кадирівці раділи і знімали тік-токи»: розповідь жительки Маріуполя
Сьогодні, 15:56
«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій
Сьогодні, 15:39
Медіа