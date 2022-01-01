Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди

Іван Галенда.



Про втрату



«Лісова галузь знову має важку втрату… На війні загинув Галенда Іван Мар‘янович, працівник ДП «Ратнівське ЛМГ». Прекрасна Людина, відповідальний фахівець, щирий патріот. Захисник України з самого початку російської агресії. Удостоєний численних військових нагород. Серед них - Відзнака міністра оборони України «За військову доблесть, медаль «За оборону Донецького аеропорту». Мав також численні професійні нагороди - державного та обласного рівнів», - інформують у ВОУЛМГ.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув житель смт Заболоття Ковельського районуПро втрату повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.«Лісова галузь знову має важку втрату… На війні загинув Галенда Іван Мар‘янович, працівник ДП «Ратнівське ЛМГ». Прекрасна Людина, відповідальний фахівець, щирий патріот. Захисник України з самого початку російської агресії. Удостоєний численних військових нагород. Серед них - Відзнака міністра оборони України «За військову доблесть, медаль «За оборону Донецького аеропорту». Мав також численні професійні нагороди - державного та обласного рівнів», - інформують у ВОУЛМГ.

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