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Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди

Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
У війні з Росією загинув житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда.

Про втрату повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.

«Лісова галузь знову має важку втрату… На війні загинув Галенда Іван Мар‘янович, працівник ДП «Ратнівське ЛМГ». Прекрасна Людина, відповідальний фахівець, щирий патріот. Захисник України з самого початку російської агресії. Удостоєний численних військових нагород. Серед них - Відзнака міністра оборони України «За військову доблесть, медаль «За оборону Донецького аеропорту». Мав також численні професійні нагороди - державного та обласного рівнів», - інформують у ВОУЛМГ.
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Іван Галенда, Ковельщина, Герой, загинув, війна, Росія, окупанти
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