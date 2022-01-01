«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій
Сьогодні, 15:39
Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій
Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.
Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».
СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.
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Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.
Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».
СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.
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Коментарі 1
Прізвище цього кацапського у..бка повинна буте відом=е і українська куля повинна обірвати його нікчемне життя
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