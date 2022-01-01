«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій

«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій
Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.

Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».

СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, розмови, росіяни, вбивство, жителі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Прізвище цього кацапського у..бка повинна буте відом=е і українська куля повинна обірвати його нікчемне життя
Відповісти
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
Сьогодні, 16:02
«Все і всіх знищуючи, кадирівці раділи і знімали тік-токи»: розповідь жительки Маріуполя
Сьогодні, 15:56
«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій
Сьогодні, 15:39
На Рівненщині російський агент збирав дані та передавав їх окупантам
Сьогодні, 15:21
Українців повертається більше, ніж виїжджає за кордон
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
12 травень, 14:56
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО
17 травень, 09:50
На Донеччині за день росіяни вбили 3 людей На Донеччині за день росіяни вбили 3 людей
14 травень, 21:03
Російські окупанти бояться, що їх судитимуть вдома через розмови, які викрили СБУ Російські окупанти бояться, що їх судитимуть вдома через розмови, які викрили СБУ
03 травень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МОЗ закликає повідомляти про дітей, які зазнали травм під час війни
Сьогодні, 16:15
 0
Перший російський окупант визнав в суді провину у вбивстві мирного українця
Сьогодні, 16:15
 0
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
Сьогодні, 16:02
 0
«Все і всіх знищуючи, кадирівці раділи і знімали тік-токи»: розповідь жительки Маріуполя
Сьогодні, 15:56
 0
«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8