«Мне их не жалко»: росіяни розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупованих територій





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«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.



Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».



СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територійПро це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.

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