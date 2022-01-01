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На Рівненщині російський агент збирав дані та передавав їх окупантам

На Рівненщині російський агент збирав дані та передавав їх окупантам
У результаті спецоперацій Служби безпеки у різних регіонах України затримано ворожих агентів і колаборантів. Деякі з них, вже отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За матеріалами СБУ, до 13 років позбавлення волі покарали російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне.

Агента затримали на спробі передачі окупантам секретних даних.

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Теги: російський агент, СБУ, Рівненщина, позбавили волі
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