На Рівненщині російський агент збирав дані та передавав їх окупантам
Сьогодні, 15:21
У результаті спецоперацій Служби безпеки у різних регіонах України затримано ворожих агентів і колаборантів. Деякі з них, вже отримали реальні терміни ув’язнення.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За матеріалами СБУ, до 13 років позбавлення волі покарали російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне.
Агента затримали на спробі передачі окупантам секретних даних.
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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За матеріалами СБУ, до 13 років позбавлення волі покарали російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне.
Агента затримали на спробі передачі окупантам секретних даних.
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