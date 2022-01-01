На Рівненщині російський агент збирав дані та передавав їх окупантам





Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.



За матеріалами СБУ, до 13 років позбавлення волі покарали російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне.



Агента затримали на спробі передачі окупантам секретних даних.

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