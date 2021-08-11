Українців повертається більше, ніж виїжджає за кордон





Про це розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, у Медіацентрі

«Можна припустити, що українці починають повертатися додому. Найперше - це ті категорії громадян, які рятувалися від війни», - зазначив Демченко.



За його словами, найчастіше українці перетинають кордон із Польщею, а решта пунктів пропуску менш завантажені.



«Середньодобовий потік через кордон коливається від 80 до 85 тисяч осіб, більшість перетинає кордон на в’їзд в Україну. Якщо говорити про категорію українських громадян, то цей показник може коливатися від 30 до 40 тисяч громадян за добу», - зауважив речник ДПСУ і додав, що раніше середньодобовий пасажиропотік через кордон становив 70-80 тисяч осіб.



Андрій Демченко повідомив, що через збільшення охочих повернутися в Україну спостерігаються черги на в’їзд. Водночас черг на виїзд з України зараз немає.



Речник ДПСУ також звернув увагу, що піший перетин кордону в бік України тепер працює лише в тих пунктах пропуску, де спеціально облаштована смуга для пішого переходу.



Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби України, з 24 лютого 7 млн осіб перетнули державний кордон України. Зокрема, 4 млн 600 тис. осіб – на виїзд, і 3 млн – на в’їзд.

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«Можна припустити, що українці починають повертатися додому. Найперше - це ті категорії громадян, які рятувалися від війни», - зазначив Демченко.За його словами, найчастіше українці перетинають кордон із Польщею, а решта пунктів пропуску менш завантажені.«Середньодобовий потік через кордон коливається від 80 до 85 тисяч осіб, більшість перетинає кордон на в’їзд в Україну. Якщо говорити про категорію українських громадян, то цей показник може коливатися від 30 до 40 тисяч громадян за добу», - зауважив речник ДПСУ і додав, що раніше середньодобовий пасажиропотік через кордон становив 70-80 тисяч осіб.Андрій Демченко повідомив, що через збільшення охочих повернутися в Україну спостерігаються черги на в’їзд. Водночас черг на виїзд з України зараз немає.Речник ДПСУ також звернув увагу, що піший перетин кордону в бік України тепер працює лише в тих пунктах пропуску, де спеціально облаштована смуга для пішого переходу.Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби України, з 24 лютого 7 млн осіб перетнули державний кордон України. Зокрема, 4 млн 600 тис. осіб – на виїзд, і 3 млн – на в’їзд.

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