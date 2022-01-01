Росіяни планують знести «Азовсталь», – Маріупольська міська рада





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"У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Серед інших - росіяни хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових або ж не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, який для РФ "лише територія для кримського коридору", - йдеться в повідомленні.



Влада Маріуполя наголошує, що Азовсталь є унікальним металургійним комплексом повного циклу, який забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень і податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну і 4,5 млн тонн металопрокату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В «ДНР» планують знести «Азовсталь».Про це повідомили в Маріупольській міській раді."У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Серед інших - росіяни хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових або ж не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, який для РФ "лише територія для кримського коридору", - йдеться в повідомленні.Влада Маріуполя наголошує, що Азовсталь є унікальним металургійним комплексом повного циклу, який забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень і податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну і 4,5 млн тонн металопрокату.

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