Росіяни планують знести «Азовсталь», – Маріупольська міська рада
Сьогодні, 14:14
В «ДНР» планують знести «Азовсталь».
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
"У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Серед інших - росіяни хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових або ж не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, який для РФ "лише територія для кримського коридору", - йдеться в повідомленні.
Влада Маріуполя наголошує, що Азовсталь є унікальним металургійним комплексом повного циклу, який забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень і податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну і 4,5 млн тонн металопрокату.
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Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
"У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Серед інших - росіяни хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових або ж не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, який для РФ "лише територія для кримського коридору", - йдеться в повідомленні.
Влада Маріуполя наголошує, що Азовсталь є унікальним металургійним комплексом повного циклу, який забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень і податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну і 4,5 млн тонн металопрокату.
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