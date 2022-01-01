Луцька громада 19 травня прощатиметься із загиблим Героєм Владиславом Бігуном

Луцька громада 19 травня прощатиметься із загиблим Героєм Владиславом Бігуном
У четвер, 19 травня, об 11 годині у храмі Святителя Василія Великого у селі Боголюби відбудеться прощання з військовослужбовцем Бігуном Владиславом Вікторовичем.

Про це інформують на сайті Луцькради.

Він народився 14 червня 1996 року. Проходив військову службу за контрактом з грудня 2019 року на посаді старшого навідника 2 міномету І мінометного взводу І мінометної батареї І механізованого батальйону.

Старший солдат Владислав Бігун загинув 13 травня 2022 року поблизу населеного пункту Золоте Луганської області під час артилерійського обстрілу.

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Теги: Бігун, похорон, Боголюби
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