Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція
Сьогодні, 17:01
У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.
Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 17:01
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