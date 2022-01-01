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Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція

Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція
У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.

Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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