Клініка репродуктивного здоров’я «Айвімед»: основні послуги та переваги*





Послуги клініки

В медичний центр можуть звертатись жінки та чоловіки у випадках, коли виникають будь-які проблеми з репродуктивною системою. Своєчасне звернення в клініку дозволяє попередити серйозні проблеми зі здоров’ям та вилікувати безпліддя на ранніх стадіях. В центрі пацієнти можуть скористатися такими послугами:



• Ведення та планування вагітності. З сімейною парою працюють спеціалісти вузького профілю, які допомагають покращити стан здоров’я для швидшого і успішного зачаття дитини. В клініці є жіноча консультація, де вагітна перебуває під постійним контролем і має змогу проходити все необхідні лабораторні та інструментальні обстеження.



• Медико-генетична консультація, завдяки якій можна дізнатися прогноз на здоров’я майбутньої дитини, своєчасно попередити можливі ускладнення. Дана послуга особливо важлива для чоловіків та жінок старшого віку(45+ та 35+), які бажають стати батьками, а також пар, які раніше мали ускладнений акушерський анамнез.



• Репродуктологія, яка направлена на використання допоміжних технологій для лікування безпліддя у чоловіків та жінок. В медичному центрі можна скористатися також послугами донорів ооцитів, сперматозоїдів, здійснити кріоконсервацію біологічного матеріалу.



• Гінекологія. В клініці можливе здійснення діагностики та лікування патологій репродуктивної системи у дівчат та жінок різного віку. Лікарі допомагають позбутися міоми матки, ендометріозу, підібрати індивідуальний спосіб контрацепції. Здійснюють лікування урогенітальних інфекцій, які часто стають на заваді щасливому материнству.



В клініці проводять огляд у гінеколога, ендокринолога, репродуктолога та інших лікарів вузької спеціалізації. Всі пацієнти мають змогу пройти комплексне обстеження завдяки сучасному та високоточному медичному обладнанню. В центрі проводять всі види загальних лабораторних досліджень, ультразвукова діагностика внутрішніх органів, КТГ плода, спермограма, пренатальний скринінг вагітних та інші діагностичні маніпуляції.



В клініці використовують допоміжні репродуктивні технології, в тому числі сурогатне материнство. Кожна жінка, яка відповідає необхідним параметрам, може стати сурогатною мамою. Клініка пропонує не лише вигідні умови, але і психологічну, юридичну, медичну підтримку протягом всього часу участі у програмі.



Переваги клініки «Айвімед»

Кожен пацієнт – це головна людина в медичному центрі, якому співробітники намагаються надати найкращі умови обслуговування. Звертаючись в клініку, кожен клієнт оцінить переваги:



• Застосування інноваційних технологій та використання сучасного обладнання. Краща апаратура дає змогу діагностувати захворювання на початкових етапах та швидко вирішити проблему, використовуючи оптимальні методи лікування безпліддя.



• Професійні лікарі, які спеціалізуються на плануванні сім’ї та підбирають ефективне лікування, враховуючи складність проблеми.



• Індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Для клієнта спеціалісти обирають унікальний терапевтичний протокол, оскільки кожна ситуація індивідуальна.



• Відсутність черг. Записуючись на прийом чи консультацію, ви можете бути впевнені, що потрапите до спеціаліста в зазначений час.



• Конфіденційність. Розуміючи, наскільки делікатною може бути проблема у кожного пацієнта, тут гарантують нерозголошення будь-якої інформації. Всі дані клієнтів ретельно зберігаються в архівах.



• Доступна вартість ведення вагітності, консультування, лікування та інших послуг.



Кабінети в центрі комфортні та мають все необхідне для проведення діагностичних маніпуляцій, лікування, виконання екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та інших процедур. Клініка репродуктивного здоров’я «

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медичний заклад надає широкий спектр послуг у гінекології, проводить лікування чоловічого та жіночого безпліддя, використовуючи новітні методи та сучасні технології. Клініка репродуктивного здоров’я «Айвімед» розташована у Житомирі, але допомагає жінкам та чоловікам з різних регіонів України та з-за кордону. В закладі працюють професійні спеціалісти, які мають великий досвід ведення вагітності, лікування гінекологічних та інших захворювань, які стають на заваді щасливому батьківству. Для відвідувачів створені максимально комфортні умови, персонал забезпечує необхідну підтримку та турботу, яка має велике значення для кожного пацієнта, який зіштовхнувся з проблемою безпліддя.В медичний центр можуть звертатись жінки та чоловіки у випадках, коли виникають будь-які проблеми з репродуктивною системою. Своєчасне звернення в клініку дозволяє попередити серйозні проблеми зі здоров’ям та вилікувати безпліддя на ранніх стадіях. В центрі пацієнти можуть скористатися такими послугами:. З сімейною парою працюють спеціалісти вузького профілю, які допомагають покращити стан здоров’я для швидшого і успішного зачаття дитини. В клініці є жіноча консультація, де вагітна перебуває під постійним контролем і має змогу проходити все необхідні лабораторні та інструментальні обстеження., завдяки якій можна дізнатися прогноз на здоров’я майбутньої дитини, своєчасно попередити можливі ускладнення. Дана послуга особливо важлива для чоловіків та жінок старшого віку(45+ та 35+), які бажають стати батьками, а також пар, які раніше мали ускладнений акушерський анамнез., яка направлена на використання допоміжних технологій для лікування безпліддя у чоловіків та жінок. В медичному центрі можна скористатися також послугами донорів ооцитів, сперматозоїдів, здійснити кріоконсервацію біологічного матеріалу.В клініці можливе здійснення діагностики та лікування патологій репродуктивної системи у дівчат та жінок різного віку. Лікарі допомагають позбутися міоми матки, ендометріозу, підібрати індивідуальний спосіб контрацепції. Здійснюють лікування урогенітальних інфекцій, які часто стають на заваді щасливому материнству.В клініці проводять огляд у гінеколога, ендокринолога, репродуктолога та інших лікарів вузької спеціалізації. Всі пацієнти мають змогу пройти комплексне обстеження завдяки сучасному та високоточному медичному обладнанню. В центрі проводять всі види загальних лабораторних досліджень, ультразвукова діагностика внутрішніх органів, КТГ плода, спермограма, пренатальний скринінг вагітних та інші діагностичні маніпуляції.В клініці використовують допоміжні репродуктивні технології, в тому числі сурогатне материнство. Кожна жінка, яка відповідає необхідним параметрам, може стати сурогатною мамою. Клініка пропонує не лише вигідні умови, але і психологічну, юридичну, медичну підтримку протягом всього часу участі у програмі.Кожен пацієнт – це головна людина в медичному центрі, якому співробітники намагаються надати найкращі умови обслуговування. Звертаючись в клініку, кожен клієнт оцінить переваги:• Застосування інноваційних технологій та використання сучасного обладнання. Краща апаратура дає змогу діагностувати захворювання на початкових етапах та швидко вирішити проблему, використовуючи оптимальні методи лікування безпліддя.• Професійні лікарі, які спеціалізуються на плануванні сім’ї та підбирають ефективне лікування, враховуючи складність проблеми.• Індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Для клієнта спеціалісти обирають унікальний терапевтичний протокол, оскільки кожна ситуація індивідуальна.• Відсутність черг. Записуючись на прийом чи консультацію, ви можете бути впевнені, що потрапите до спеціаліста в зазначений час.• Конфіденційність. Розуміючи, наскільки делікатною може бути проблема у кожного пацієнта, тут гарантують нерозголошення будь-якої інформації. Всі дані клієнтів ретельно зберігаються в архівах.• Доступна вартість ведення вагітності, консультування, лікування та інших послуг.Кабінети в центрі комфортні та мають все необхідне для проведення діагностичних маніпуляцій, лікування, виконання екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та інших процедур. Клініка репродуктивного здоров’я « Айвімед » має великий досвід роботи, допомагаючи безплідним парам навіть у найтяжчих ситуаціях і даруючи нове життя.

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