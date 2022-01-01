На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич

На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
Під час виконання бойового завдання загинув житель села Лахвичі Камінь-Каширського району військовослужбовець, прапорщик Зімич Леонід Петрович, 1966 року народження.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

Боєць загинув 13 травня 2022 року на території Харківської області.

Леонід Зімич довгий час захищав територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО/ООС. А з початком військової агресії Росії знову пішов до Збройних Сил України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам.

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Теги: Леонід Зімич, Волинь, прапорщик, загинув, війна, Росія
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