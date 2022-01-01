На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич

Зімич Леонід Петрович, 1966 року народження.



Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.



Боєць загинув 13 травня 2022 року на території Харківської області.



Леонід Зімич довгий час захищав територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО/ООС. А з початком військової агресії Росії знову пішов до Збройних Сил України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам.

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