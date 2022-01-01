В Україні хочуть продовжити воєнний стан на 3 місяці
18 травень, 18:10
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження військового стану на 90 днів - з 24 травня до 23 серпня.
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 “Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано під номером 7390.
Загальна мобілізація в Україні теж продовжена так само, як і воєнний стан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 “Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано під номером 7390.
Загальна мобілізація в Україні теж продовжена так само, як і воєнний стан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «ЛНР» протестували сім'ї мобілізованих до російської армії: яка ситуація на усіх напрямках
18 травень, 18:55
Російські окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли
18 травень, 18:49
В Україні хочуть продовжити воєнний стан на 3 місяці
18 травень, 18:10
На Волині стартували ярмарки газових котлів
18 травень, 17:54
На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
18 травень, 17:48
Медіа