В «ЛНР» протестували сім'ї мобілізованих до російської армії: яка ситуація на усіх напрямках





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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. В збройних силах республіки Білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки Білорусь.



На Сіверському напрямку підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.



Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.



За наявною інформацією, підрозділи збройних сил РФ, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.



На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.



На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.



За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.



На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.



На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямку окупанти намаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.



На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.



На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.



На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.



На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.



На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Ворог продовжував заходи інженерного обладнання позицій. З метою коригування вогню артилерії використовував БпЛА “Орлан-10”.



На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.



За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання.Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. В збройних силах республіки Білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки Білорусь.На Сіверському напрямку підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.За наявною інформацією, підрозділи збройних сил РФ, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.На Лиманському напрямку окупанти намаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Ворог продовжував заходи інженерного обладнання позицій. З метою коригування вогню артилерії використовував БпЛА “Орлан-10”.На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому.

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